Создано покрытие, увеличивающее срок службы протезов клапана сердца

Разработка повысит их износостойкость, сообщили в пресс-службе Саратовского государственного технического университета

Редакция сайта ТАСС

САРАТОВ, 30 октября. /ТАСС/. Ученые Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. (СГТУ) разработали специальный материал для покрытия протезов клапана сердца, который позволит повысить их износостойкость. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"В результате исследования было установлено, что разработанный материал позволил достичь не только повышения износостойкости и микротвердости в сравнении с исходными образцами из материалов УСБ-15 и Y-TZP, но и увеличить способность поверхности отталкивать жидкость", - приводятся слова одного из исследователей Романа Небогатикова.

Как отметили в СГТУ, совершенствование протезов клапана сердца остается актуальной задачей. Средний срок их службы сейчас составляет 25-30 лет. Компоненты испытывают циклические ударные и истирающие нагрузки, в связи с чем и необходимо повышать их эксплуатационные свойства.

По информации вуза, хорошей альтернативой материалам для протезов клапанов сердца, таких как УСБ-15 и ПГИ, являются оксидные керамики. Они не оказывают токсического воздействия на организм человека и отличаются высокой устойчивостью к нагрузкам.

Ученые СГТУ предложили использовать в медицине наноструктурированное керамическое покрытие из диоксида кремния и оксида хрома. Они экспериментально доказали, что наилучшую устойчивость к износу и наивысшие показатели краевого угла смачивания обеспечивают покрытия толщиной от 140 до 360 нанометров, они состоят из мельчайших частиц размером примерно 60 нанометров. Такие покрытия отличаются небольшой открытой пористостью, гладкой поверхностью и высокой твердостью.

Работа над исследованием велась в рамках основного научного направления кафедры под руководством доктора технических наук, доцента, заведующего кафедрой "Материаловедение и биомедицинская инженерия" Института машиностроения, материаловедения и транспорта СГТУ Александра Фомина. Авторами исследования стали профессор указанной кафедры Сергей Пичхидзе и аспирант направления "Биомеханика и биоинженерия" Роман Небогатиков. Статья, посвященная разработке ученых, опубликована в журнале квартиля Q1 "Ceramics International" издательского дома Elsevier.