Индекс вспышечной активности впервые с начала года упал до нуля

Солнце "продолжает подавать противоречивые сигналы о состоянии своей активности", сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Индекс вспышечной активности впервые с начала 2025 года упал до нулевого значения, за двое суток на Солнце не зарегистрировано ни одной вспышки. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

"Впервые в этом году зарегистрировано нулевое значение индекса вспышечной активности. Это означает, что за двое суток (48 часов) на обращенной к Земле стороне Солнца не произошло ни одной вспышки. События на обратной стороне не учитываются в каталогах солнечных вспышек, так как не могут быть достоверно измерены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Солнце с начала года "продолжает подавать противоречивые сигналы о состоянии своей активности". И это не позволяет пока достоверно выявить текущие тренды, в том числе о возможности возвращения звезды к пиковым значениям активности 2024 года.