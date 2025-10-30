Эксперт Оселедец: "эра масштабирования" в развитии ИИ продолжится несколько лет

Директор Института искусственного интеллекта AIRI отметил, что что связано в первую очередь с экономическими факторами

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Мощности суперкомпьютеров и объемы данных, задействованных в разработке новых больших языковых моделей и других систем ИИ будут расти быстрыми темпами еще несколько лет, что связано в первую очередь с экономическими факторами. Такое мнение выразил на просветительском марафоне "Знание. Наука" директор Института искусственного интеллекта AIRI Иван Оселедец.

"Мы сейчас находимся внутри "эры масштабирования" больших языковых моделей, которая будет продолжаться несколько лет, потому что это экономически выгодно. Если придумать новую архитектуру ИИ, придется менять железо и программы, тогда как в рамках текущей парадигмы этого делать не надо. Данную ситуацию можно сравнить с развитием дирижаблей в начале XX века - их размеры постоянно увеличивали и увеличивали, однако потом придумали самолет и оказалось, что полеты можно сделать более эффективными", - пояснил Оселедец.

Как отметил директор AIRI, этот подход позволяет решить многие проблемы и создать ИИ-системы, способные вести логические рассуждения, однако сейчас становится понятно, что у подобного экстенсивного метода развития больших языковых моделей есть существенные ограничения, ограничивающие их применение на практике и мешающие созданию "сильного" искусственного интеллекта.

"Для дальнейшего развития ИИ нам нужны принципиально новые подходы. Нужно перестать верить в "большие данные", и вместо этого перейти к "цифровизации" способов принятия решений. Во многих областях мы пока не знаем, как думают эксперты в сложных ситуациях, в том числе врачи, архитекторы проектировщики и прочие специалисты. Если мы сможем цифровизовать то, как они думают, то это существенным образом ускорит развитие ИИ", - подытожил Оселедец.

О марафоне

30-31 октября 2025 года в Москве в Национальном центре "Россия" проходит просветительский марафон "Знание. Наука". Участниками марафона стали более 5 тыс. школьников, студентов и молодых ученых из 82 регионов России, а также Абхазии. Мероприятие приурочено к Десятилетию науки и технологий. ТАСС - информационный партнер.