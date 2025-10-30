Найден способ повысить эффективность и безопасность ультразвуковой терапии

Ученые проследили за взаимодействиями ультразвука и пузырьков, состоящих из белка альбумина и нескольких различных сополимеров, при помощи набора из высокоскоростных видеокамер и кавитометра

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Российские физики проследили за тем, как меняется структура микропузырьков с оболочкой из белка альбумина под воздействием ультразвука, чьи импульсы можно использовать для управления движением этих структур внутри кровотока и тканей тела пациентов. Результаты этих замеров помогут подобрать оптимальный состав этих пузырьков для адресной доставки лекарств, сообщила пресс-служба "Сколтеха" (входит в группу ВЭБ.РФ).

"Когда мы знаем, как именно ведут себя пузырьки на всех стадиях, мы можем заранее создавать стабильные и безопасные составы, где все под контролем - от состояния молекул белка в оболочке до влияния на кровь. Такие полностью изученные пузырьки в будущем можно будет использовать не только для визуализации, но и для терапии, где ультразвук станет точным и щадящим инструментом", - пояснила младший научный сотрудник "Сколтеха" Татьяна Естифеева, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как объясняют ученые, микропузырьки сейчас используются в ультразвуковой диагностике, так как они повышают контрастность изображения и позволяют видеть мельчайшие сосуды. В теории, их также можно использовать для адресной доставки лекарств и других неинвазивных манипуляций внутри тела пациента, однако для этого необходимо понимать, как возникают, пульсируют и схлопываются пузырьки под воздействием ультразвука.

Для получения подобных сведений российские ученые проследили за взаимодействиями ультразвука и пузырьков, состоящих из белка альбумина и нескольких различных сополимеров, при помощи набора из высокоскоростных видеокамер и специализированного прибора кавитометра, фиксирующего звуковые волны и отслеживающего кавитацию - пульсации в размерах микропузырьков под воздействием ультразвука.

"Измерения показали, что стабилизирующие добавки уменьшают интенсивность кавитации почти вдвое. Они превращают процесс из хаотичного бурления в контролируемую, мягкую пульсацию. Такие пузырьки можно заставить вести себя предсказуемо, что повышает безопасность их использования", - добавила исследователь из "Сколтеха" Галина Калиниченко, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Ученые также проверили, как такие пузырьки взаимодействуют с человеческой кровью. Анализ показал, что микропузырьки не влияют на форму и подвижность эритроцитов, благодаря чему они не нарушают нормальное течение крови и потенциально безопасны при введении в организм. Собранные исследователями сведения о поведении и свойствах микропузырьков на базе альбумина позволят расширить их применение в ультразвуковой диагностике и терапии, подытожили ученые.