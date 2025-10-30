Палеонтологи доказали существование нанотираннозавров

Новый анализ показал, что в предыдущей работе эксперты занизили возраст двух особей из-за неточных представлений о скорости роста ящеров из семейства тираннозаврид

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Палеонтологи повторно изучили останки "нанотираннозавра", одной из самых спорных окаменелостей в истории, и обнаружили, что возраст оставившей его рептилии составлял как минимум 20 лет на момент ее смерти. Это свидетельствует в пользу существования нанотираннозавров и указывает на существование ранее неизвестного этих ящеров, сообщила пресс-служба американского Университета штата Северная Каролина (NCSU).

"Данное открытие говорит о том, что среда обитания последних динозавров Земли была значительно более богатой и конкурентной, чем принято считать. В частности, наше открытие говорит о том, что королевские тираннозавры, обладавшие стереозрением и мощнейшей силой укуса, не были единственными "королями" мезозойских экосистем. Рядом с ними жили более ловкие и быстрые охотники-нанотираннозавры", - заявила доцент NCSU Линдси Занно, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как объясняют ученые, нанотираннозавры представляют собой предмет одних из самых жарких споров среди палеонтологов. Останки трех подобных ящеров были обнаружены в середине XX века и в начале XXI столетия во время раскопок на знаменитом "кладбище динозавров" Хелл-Крик в штате Монтана. Их небольшие размеры и предположительный юный возраст динозавров породили массу дискуссий об их природе.

Часть исследователей считает, что эти ящеры были отдельным видом тираннозавров размером с лошадь (Nanotyrannus lancensis), тогда как другие палеонтологи предполагают, что они были детенышами "королевских" тираннозавров (Tyrannosaurus rex). Пять лет назад Занно с коллегами попытались разрешить эти дебаты, для чего они изучили структуру "годичных колец" в костях двух из трех нанотираннозавров и пришли к выводу, что они все же были тираннозаврами-"тинейджерами" с возрастом в 11-13 лет.

В своей новой работе палеонтологи изучили схожим образом останки третьего нанотираннозавра, погибшего в схватке с трицератопсом, а также проанализировали устройство костей свыше двух сотен других особей тираннозавров, найденных палеонтологами за последние десятилетия. Этот анализ показал, что в предыдущей работе эксперты занизили возраст двух других нанотираннозавров из-за неточных представлений о том, как менялась скорость роста ящеров из семейства тираннозаврид по мере их взросления.

Скорректировав этот недостаток, ученые вычислили возраст третьего ящера и обнаружили, что он был 20-летней взрослой особью. При этом ученые обнаружили, что череп одного из двух ранее изученных "тинейджеров" отличался от Tyrannosaurus rex и Nanotyrannus lancensis по числу зубов и устройству каналов для нервов. По этой причине палеонтологи выделили его в отдельный новый вид, получивший имя Nanotyrannus lethaeus в честь Леты, мифической реки забвения. Его открытие заметно обогащает представления ученых о видовом разнообразии тираннозавров и занимаемых ими экологических нишах.