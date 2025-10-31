Найдена природная альтернатива активированному углю

Порошок широко распространенного в России растения водокраса лягушачьего можно рекомендовать в качестве адсорбента, сообщили в Астраханском государственном техническом университете после эксперимента

Редакция сайта ТАСС

АСТРАХАНЬ, 31 октября. /ТАСС/. Широко распространенное в России растение водокрас лягушачий поглощает посторонние примеси не хуже активированного угля, а значит, потенциально может заменить его в фармацевтике, сообщили ТАСС в Астраханском государственном техническом университете (АГТУ) по итогам эксперимента.

"Полученные результаты позволяют рекомендовать порошок водокраса лягушачьего для использования в качестве адсорбента. <…> Это растение привлекает внимание исследователей благодаря своим уникальным биологическим свойствам и потенциальной значимости в различных областях науки и техники. В частности, интерес представляет изучение химического состава растения, а также возможность использования его сорбционных свойств и биохимических характеристик в биотехнологических процессах", - говорится в материалах АГТУ.

По данным вуза, ученые сравнили адсорбционную способность листьев и порошка из них с хорошо известным энтеросорбентом - активированным углем. Установлено, что у целых листьев она ниже, а у порошка - на 9% выше, чем у этого широко используемого вещества. По их мнению, порошок справляется с задачей значительно лучше.

Поясняется, что такой эффект связан с тем, что листья водокраса, как и других высших водных растений, имеют очень сложную структуру. Среди составляющих листья элементов - полисахариды, белки и фенольные соединения, что позволяет лучше соприкасаться с водой - это необходимо для комфорта растений. Но эта же особенность дает сцепление и с другими молекулами-примесями, включая токсичные.

При этом подчеркивается, что водокрас лягушачий имеет и ряд иных преимуществ. "Экологичность: водные растения являются возобновляемым ресурсом и не требуют значительных затрат на производство. Доступность: во многих регионах водные растения широко распространены и доступны для сбора. Низкая стоимость: использование природных материалов вместо синтетических сорбентов может значительно снизить затраты", - уточняется в материалах вуза.