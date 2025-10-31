Плесень Aspergillus niger сделала смазку механизмов эффективнее

Это открывает перспективы повышения долговечности трущихся деталей машин и механизмов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Ученые Института проблем машиноведения Российской академии наук (ИПМаш РАН) нашли способ повышения эффективности смазочных материалов с помощью минерала серпентинита и гриба Aspergillus niger. Работа ученых открывает перспективы повышения долговечности трущихся деталей машин и механизмов, а также снижения энергозатрат на преодоление сил трения, сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.

"Было выявлено, что добавление комбинации серпентинита и Aspergillus niger повышает антифрикционные показатели на 17-40% в зависимости от вида смазочного материала. Для большинства образцов наблюдается выраженный синергизм: повышение защитных качеств достигает порядка 18%. Противоизносные характеристики увеличиваются на 11,5-34,6%, однако некоторые образцы демонстрируют незначительное ухудшение этих показателей", - привели в пресс-службе слова ведущего научного сотрудника лаборатории трения и износа Института проблем машиноведения РАН Александра Бреки.

Уточняется, что воздушная среда насыщена бактериями и грибами, которые способны попадать внутрь смазочных материалов как до начала эксплуатации, так и в процессе работы оборудования. Это снижает их эксплуатационные качества и способствует возникновению повреждений поверхностей трущихся элементов. Несмотря на значительный прогресс в изучении процессов трения и износа в условиях механических нагрузок, температурных воздействий и химического состава смазок, воздействие микроорганизмов остается недостаточно изученным фактором.

По данным пресс-службы, ученые ИПМаш РАН впервые выполнили масштабное научное исследование, выявив важные механизмы формирования антифрикционных и противоизносных свойств ряда отечественных смазочных материалов. Плесневый гриб Aspergillus niger часто встречается в промышленных средах, а серпентинит давно применяется в некоторых узлах машин благодаря положительным эффектам на снижение коэффициентов трения и улучшение износостойкости механизмов. Однако совместное присутствие двух столь разных веществ ранее детально не исследовалось.

Как сообщили в институте, полученные показатели подтверждают важность учета наличия микроорганизмов в составе современных смазочных материалов, поскольку правильное комбинирование полезных соединений дает значительные преимущества в работе оборудования. В рамках проекта ученые разработали две ключевые математические модели, способные описать изменение важнейших показателей функционирования трущихся узлов - силу трения и скорость износа.

Отмечается, что полученные результаты свидетельствуют о возможности целенаправленного управления процессом смазки путем подбора оптимального соотношения минералов и микробиологической нагрузки.