Ковид во время беременности может повышать риск аутизма у детей

Результаты работы ученых показывают необходимость долгосрочного мониторинга нервно-психического развития детей, чьи матери переболели ковидом во время беременности

НЬЮ-ЙОРК, 31 октября. /ТАСС/. Заражение коронавирусом во время беременности может привести к повышенному риску аутизма и других нарушений нервно-психического развития у детей. Об этом говорится в исследовании американских ученых, опубликованном в журнале "Акушерство и гинекология".

Ученые проанализировали более 18 тыс. случаев рождения детей жительницами штата Массачусетс в период с 1 марта 2020 года по 31 мая 2021-го. Они выявили 861 роженицу, переболевшую в период беременности ковидом: доля детей, у которых к трем годам были диагностированы аутизм или другие связанные с нервно-психическим развитием диагнозы, составила 16,3% (140 детей). Среди мам, не переболевших ковидом, доля таких детей составила 9,7% (1,6 тыс. детей).

"Перенесенное матерью заболевание ковидом во время беременности сопровождается повышенным риском негативного диагноза в отношении нервно-психического развития для детей младше трех лет, больше всего эта связь проявляется в случае заболевания ковидом в третьем триместре и для детей мужского пола", - говорится в исследовании.

Авторы делают вывод, что результаты их работы показывают необходимость долгосрочного мониторинга нервно-психического развития детей, чьи матери переболели ковидом во время беременности.

При этом, как подчеркивают ученые, их работа не утверждает, что ковид вызывает аутизм, а лишь показывает наличие возможной связи между этими двумя факторами. "Это не значит, что каждой беременной женщине с ковидом нужно беспокоиться, что у ее ребенка будет аутизм", - сказала в комментарии газете The Washington Post соавтор исследования Андреа Идлоу, доцент акушерства и гинекологии в Гарвардской медицинской школе.