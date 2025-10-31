В США создали наночастицы, заставляющие иммунитет атаковать рак яичников

Ученым удалось доставить белок IL-12, стимулирующий активность иммунных клеток, точечным образом внутрь опухоли

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Американские биохимики разработали полимерные наночастицы, способные избирательно присоединяться к поверхности опухолевых клеток яичника и заставлять иммунитет уничтожать новообразование. Работа этих структур была проверена в опытах на мышах, сообщила пресс-служба Массачусетского технологического института (MIT).

"Наш главный успех заключается в том, что нам удалось доставить белок IL-12, стимулирующий активность иммунных клеток, точечным образом внутрь опухоли. Благодаря этому нам удалось изменить поведение раковых клеток таким образом, что они сами привлекают внимание иммунитета к новообразованию и заставляют его активнее уничтожать данную форму рака", - пояснила профессор MIT Паула Хэммонд, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечают ученые, многие опухолевые клетки вырабатывают наборы сигнальных молекул, которые подавляют активность иммунитета и мешают Т-клеткам, играющим важную роль в уничтожении новообразований, проникать внутрь них. Для борьбы с подобными опухолями ученые разрабатывают различные формы иммунотерапии, которые заставляют Т-клетки игнорировать эти сигналы и проникать внутрь новообразований.

Подобные манипуляции значительным образом повышают эффективность терапий против некоторых форм опухолей, таких как рак легких или рак кожи, но при этом они редко оказывают позитивный эффект на другие новообразования, в том числе рак яичников. По словам ученых, это, в том числе, связано и с тем, что его опухолевые клетки подавляют иммунитет сразу несколькими путями, что не позволяет "взломать" эту защиту при помощи только одной иммунотерапии.

Ученые предположили, что эту проблему можно обойти, если внедрить внутрь опухоли источник молекул белка IL-12, который вырабатывается сразу несколькими типами иммунных клеток при появлении антигенов, активирует Т-клетки и заставляет их бороться с новой угрозой. Для доставки этой молекулы в новообразование биохимики подготовили многослойные полимерные наночастицы, способные избирательным образом соединяться с поверхностью раковых клеток яичника и постепенно высвобождать IL-12.

Работу этих наночастиц ученые проверили в опытах на мышах, в чье тело были имплантированы культуры клеток особо агрессивной формы рака яичника. Последующие наблюдения показали, что наночастицы сами по себе защитили 30% грызунов от гибели, тогда как в комбинации с иммунотерапией благотворный эффект был достигнут для 80% особей. Это дает надежду на создание аналогичных терапий и для других форм рака, плохо поддающихся действию иммунотерапии, подытожили профессор Хэммонд и ее коллеги.