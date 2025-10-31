Доказана возможность создания универсальной вакцины от детской пневмонии

В общей сложности ученые изучили около 10,5 тыс. геномов Haemophilus influenzae, извлеченных из органов дыхания детей в Таиланде и других странах мира

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Молекулярные биологи из Европы, Таиланда и Камбоджи изучили структуру геномов нескольких тысяч штаммов бактерии Haemophilus influenzae, вызывающих детскую пневмонию, и обнаружили свидетельства того, что геномы этих вариаций микроба слабо отличаются друг от друга. Это дает надежду на создание универсальной вакцины от детской пневмонии, сообщила пресс-служба британского Института Сенгера.

"Мы определили, насколько сильно отличается структура генома "менингитного" штамма бактерии, к которому уже была создана вакцина, и всех остальных ее вариаций. Мы обнаружили множество участков, структура которых остается почти неизменной благодаря действию естественного отбора, что поможет нам создать вакцину, эффективную против всех форм этой бактерии", - пояснил научный сотрудник Института Сенгера (Великобритания) Нил Макалистер, чьи слова приводит пресс-служба института.

Ученые пришли к такому выводу в рамках масштабного проекта, нацеленного на всестороннее изучение всех известных человечеству штаммов Haemophilus influenzae, которые были выявлены медиками по всему миру в промежутке между 1962 и 2023 годами. Ученых давно интересует, насколько быстро эти микробы приобретают стойкость к действию антибиотиков, в какую сторону движется их эволюция, что важно для разработки вакцин от пневмонии.

В общей сложности ученые изучили около 10,5 тыс. геномов Haemophilus influenzae, извлеченных из органов дыхания детей в Таиланде и других странах мира, где высоко распространена бактериальная пневмония. Исследователи сравнили их структуру с тем, как устроен геном штамма Hib - еще одной вариации этого микроба, которая вызывает менингит, а не пневмонию, и от которой уже существует вакцина.

Проведенный исследователями анализ указал на то, что эти микробы достаточно часто обмениваются отдельными генами и участками ДНК с другими вариациями Haemophilus influenzae, однако это не приводит к существенным перестройкам в структуре их генома и появлению новых вариаций в структуре 64% генов. Исследователи связывают это с действием естественного отбора и, предположительно, негативным действием данных мутаций на выживание микроба.

В дополнение исследователи не обнаружили существенных различий в особенностях структуры генома Haemophilus influenzae из разных регионов мира. Эта особенность данного микроба вкупе со схожей структурой ключевых генов в ДНК значительной части вариаций этой бактерии дает надежду на создание универсальной вакцины от детской пневмонии, которая будет защищать пациентов от всех или подавляющего большинства штаммов этого патогена, подытожили Макалистер и его коллеги.

О детской бактериальной пневмонии

Значительная часть случаев заражения пневмонией среди детей связана с проникновением бактерий вида Haemophilus influenzae в верхнюю часть респираторного тракта. До 1933 года этот микроб ошибочно считался возбудителем гриппа, однако впоследствии ученые обнаружили, что он вызывает несколько других опасных заболеваний, в число которых, помимо пневмонии, входят бактериальный менингит и эпиглоттит. На сегодняшний день существует вакцина от одного из штаммов Haemophilus influenzae, связанного с развитием детского менингита (Hib), массовое использование которой в развитых странах снизило заболеваемость на 90% и более.