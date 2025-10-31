В Минобрнауки заявили о близости генетики к созданию новых микроорганизмов

По словам замминистра ведомства Дмитрия Пышного, попытаться "какую-нибудь плазмиду сделать уже реалистично"

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Современная генетика близка к созданию новых живых существ, пока на уровне микроорганизмов. Об этом сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ, член-корреспондент РАН Дмитрий Пышный на просветительском марафоне "Знание. Наука", передает корреспондент ТАСС.

"Попытаться какую-нибудь плазмиду сделать уже реалистично. Плазмида или, там, маленький микроорганизм типа бактерии <...> Отвечу так: практически мы близки к тому, чтобы создать отдельный штамм микроорганизмов", - отметил Пышный, отвечая на вопросы молодежи.

Он также заметил, что на создание высших животных "замахиваться" пока еще рано.

