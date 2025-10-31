В Бурятии ведут разработку отечественного концентрата омега-3 из жира нерпы

Проект позволит сократить зависимость российского рынка от зарубежных поставщиков и создать конкурентоспособный продукт

ВЛАДИВОСТОК, 31 октября. /ТАСС/. Проект по производству отечественного омега-3 из жира нерпы в Бурятском государственном университете имени Доржи Банзарова позволит сократить зависимость российского рынка от зарубежных поставщиков и создать конкурентоспособный продукт. Об этом сообщила заведующая лабораторией инновационной фармацевтики Туяна Рандалова на пресс-конференции в региональном информационном центре ТАСС "Дальний Восток".

"Одним из значимых проектов ученых стало исследование концентрата омега-3 в жире байкальской нерпы, содержание которого достигает 300 мг на грамм. В настоящее время ученые лаборатории работают над созданием концентрата с содержанием омега-3 900 мг на грамм, чтобы получить отечественный аналог премиальных импортных добавок", - заявила Рандалова.

Исследование концентрата омега-3 проходит в рамках проекта "Медбиофарм". Проект способствовал увеличению числа поступающих на направление "Фармация", набор студентов вырос более чем на 30% по сравнению с 2024 годом.

"Кроме того, реализация проекта инициировала рост интереса абитуриентов к специальности "Фармация", что выразилось в значительном увеличении набора на 30% по сравнению с 2024 годом. Обучающиеся видят в этом возможность стать частью масштабной и перспективной государственной задачи по развитию фармацевтики", - отметил проректор по цифровой трансформации и развитию, руководитель программ "Приоритет-2030" Сергей Архипов.

По его словам, увеличение числа студентов Медицинского института университета связано с активным развитием научных лабораторий вуза. На базе института действуют лаборатории инновационной фармацевтики и фармакологических исследований, где создаются отечественные препараты, биологически активные добавки и косметика из флоры и фауны Байкальского региона. Разработки основаны на традициях тибетской медицины и современных биотехнологиях.

По данным вуза, разработки лабораторий уже получили признание среди российских компаний, заинтересованных в выпуске БАДов на основе байкальского сырья. В университете рассчитывают, что новые проекты помогут привлечь в республику дополнительные инвестиции и создать рабочие места для выпускников.