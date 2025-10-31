В Новосибирске запустят производство покрытий для протеза тазобедренного сустава

Такое покрытие обеспечивает сращивание костной ткани с имплантом, что повышает качество операции и упрощает реабилитацию для пациентов

НОВОСИБИРСК, 31 октября. /ТАСС/. Цех по нанесению пористых титановых покрытий для чашек эндопротезов тазобедренного сустава построят в Новосибирске к концу 2026 года. Такое покрытие обеспечивает сращивание костной ткани с имплантом, что повышает качество операции и упрощает реабилитацию для пациентов, сообщил ТАСС генеральный директор компании "Магнит" Денис Заворин.

"Мы начнем делать покрытие для российских производителей эндопротезов в ближайшее время. С открытием цеха в 2026 году они смогут занять 10-15% российского рынка. И каждый год, я думаю, что они свою долю будут удваивать", - сказал он.

Разработанная методика позволяет костной ткани прорастать в протез, что сокращает и упрощает реабилитацию пациентов после операции по замене тазобедренного сустава. "С таким протезом человек может после операции раньше вставать, а не лежать неделю", - пояснил Заворин. При этом он уточнил, что сроки заживления швов и глубоких ран зависят от организма пациента, но качество самой операции улучшается - для хирургов она становится проще и безопаснее, а для пациентов легче проходит реабилитация. Покрытие наносится методом плазменного напыления.

По словам Заворина, сейчас он арендует помещение с установкой для нанесения покрытий в одном из институтов новосибирского Академгородка. Технология разрабатывалась около пяти лет, и буквально на днях было получено первое медицинское покрытие. Сейчас образцы направлены на испытания российским производителям эндопротезов тазобедренного сустава.

Компания разместит свой цех на территории "Кампуса Академпарка". Там уже работает компания "Шпиндель сервис", которая занимается ремонтом высокоточных шпиндельных узлов для станков с числовым программным управлением (ЧПУ).

"Кампус Академпарка" - это площадка технопарка новосибирского Академгородка в поселке Ложок для высокотехнологичных производств. В рамках проекта планируется возвести 10 зданий общей площадью более 31 тыс. кв. м. Инвестиции в строительство оцениваются примерно в 1 млрд рублей.