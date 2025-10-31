ИКИ РАН: фрагменты болида, пролетевшего над Подмосковьем, могли упасть у трассы М-11

Исследователи отмечают, что район падения труднодоступен из-за болот, озер и лесов, однако вероятная металлическая природа метеорита упрощает поиск его обломков

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Фрагменты небесного тела, наблюдавшегося утром 27 октября над Подмосковьем, при падении на Землю могли достичь трассы М-11 "Нева" Москва - Санкт-Петербург. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в своем Telegram-канале.

Ученые отмечают, что район падения труднодоступен из-за болот, озер и лесов, однако вероятная металлическая природа метеорита упрощает поиск его обломков. Возможность того, что болид был фрагментом космического аппарата DRO-B, также, вероятно, исключается, эксперты продолжают изучать его орбиту и происхождение.

По оценкам специалистов, на Земле могло оказаться значительное число мелких фрагментов размером около одного см и несколько крупных, размером от теннисного до баскетбольного мяча.