Создана методика выявления уязвимости человека к онлайн-влиянию

Как рассказали в пресс-службе Саратовского национального исследовательского госуниверситета им. Н. Г. Чернышевского, разработку можно будет применять для выстраивания антимошеннической коммуникации

САРАТОВ, 1 ноября. /ТАСС/. Методику по выявлению степени уязвимости человека к виртуальному влиянию разработали в Саратовском национальном исследовательском государственном университете им. Н. Г. Чернышевского (СГУ). В частности, она будет полезна в разработке антимошеннической коммуникации, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Разработка представляет собой опросник, который помогает понять, насколько человек склонен не задумываясь подчиняться чужому мнению в интернете. Методика прошла полную научную проверку и стандартизацию.

"Опросник может пригодиться для скрининга в колледжах и вузах, чтобы вовремя увидеть повышенную уязвимость к онлайн-влиянию, а также в целях кибербезопасности. Понимание механики подчинения в сети помогает разрабатывать антимошеннические коммуникации - сообщения, рассчитанные на профилактику конкретных установок аудитории", - рассказали в вузе, добавив, что методика будет также полезна соцслужбам, родителям и бизнесу.

Как пояснила руководитель исследования Татьяна Белых, в повседневной жизни дезадаптивная подчиняемость - это слепое, безоговорочное следование указаниям "авторитета", которое может вести к вредным последствиям. Оно способно противоречить собственным ценностям человека и здравому смыслу. Как отметили в университете, в сети это многим знакомо: по звонкам "из банка", "срочным" сборам денег, "гарантированным" инвестициям и флешмобам с сомнительной этикой.

Особенности методики

Команда СГУ превратила уязвимость в сети в измеряемую величину. На основе реальных кейсов сетевого влияния исследователи сформировали сначала 39 утверждений о причинах послушного поведения онлайн, в затем - после статистической и экспертной оценки - оставили 19. В выборку попали 550 человек из Саратова, Москвы, Краснодара, Ставрополя и Грозного. "Итог - ясная, подтвержденная статистикой трехфакторная структура, хорошая внутренняя согласованность шкал и полная инвариантность по полу. Проще говоря: измерение работает, и работает одинаково для мужчин и женщин", - пояснили в пресс-службе.

Методика выявляет три типа дезадаптивной подчиняемости, которые объединяются в показатель уязвимости человека к виртуальному влиянию. Во-первых, импульсивно-отзывчивый тип - когда человек быстро откликается на раздражители и просьбы, особенно под давлением "важного" источника. Во-вторых, тревожно-чувствительный - усиленная мнительность, страхи за здоровье и безопасность, готовность выполнить указания "ради спокойствия". В-третьих, конформно-наивный - вера в "легитимность" онлайн-авторитетов, идеализация интернета как безопасной среды и стремление "быть как все", особенно в группах.

"Не интернет делает нас послушнее. Вопрос в нашей психологической готовности к новым угрозам при общении в сети и навыках противостоять им", - добавила Белых.

Методику создали ученые СГУ под руководством профессора кафедры социальной психологии образования и развития Татьяны Белых. Исследование поддержано грантом Российского научного фонда.