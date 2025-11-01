На Тайване обнаружены старинные дороги, построенные с использованием сахара

По данным газеты Taipei Times, на эту находку наткнулись строители при сооружению железного пути

ГОНКОНГ, 1 ноября. /ТАСС/. Археологи на Тайване обнаружили фрагменты дорог первой половины XIX века, построенные в том числе с использованием кусков сахара. Как сообщает газета Taipei Times, сначала на эту находку наткнулись строители в ходе работ по сооружению железного пути в Тайнане.

Изучившие руины археологи установили, что это часть дорог, построенных в начале XIX века, когда Тайвань контролировала империя Цин (1644-1911). Материалом для них был глиняный раствор, однако щели в нем заполнены различным материалом, в том числе черепками, черепицей, а также сахаром (речь о кусках необработанного тростникового сахара).

Археологи предположили, что рабочие, строившие дороги, использовали легкодоступные материалы для заполнения щелей, поэтому использовали сахар, осколки посуды и тому подобное. Исторически этот район был крупным центром производства сахара на острове. Историки считают, что строительство или реконструкция этих дорог прошла примерно в 1836 году, во время правления императора Даогуана (1821-1850).

Как указывали в старинных отчетах чиновники династии Цин, производство сахара на Тайване было очень развито, его куски можно было найти повсюду. Чиновники отмечали, что летом над дорогами этого района острова поднимался пар, наполняя воздух сахарным ароматом.

Как сообщает Taipei Times, ожидается, что по окончании строительных работ артефакты, обнаруженные археологами, станут частью культурного проекта, "призванного вернуть жителям историческую значимость и наследие Тайнаня эпохи Цин".