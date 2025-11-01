Создан способ повысить эффективность инфракрасных лазеров

Разработка сделает их более доступными и удобными

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Исследователи из России впервые получили особо чистое стекло из селенидов галлия-германия-сурьмы с добавкой элемента празеодима и создали на его основе волоконный лазер, для работы которого требуется простой инфракрасный диод. Эта разработка сделает ИК-лазеры более дешевыми и удобными в применении, сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).

"Мы впервые разработали лазеры, испускающие среднее инфракрасное излучение, которые потенциально найдут применение в диагностике заболеваний. Сейчас мы работаем над повышением энергетической эффективности лазера и его мощности. Для этого мы планируем увеличить концентрацию празеодима в стекле с сохранением его высокой чистоты", - отметил старший научный сотрудник Института химии высокочистых веществ РАН (Нижний Новгород) Максим Суханов, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.

Как отмечают ученые, инфракрасные лазеры сегодня широко применяются во всех отраслях науки и промышленности для самых разных целей. Они являются основой современных оптоволоконных сетей для передачи информации, а также используются для отслеживания различных газов в окружающей среде, проведения хирургических операций и обработки различных материалов.

Как отмечается в сообщении, в последние годы ученые сосредоточили свои усилия на создании твердотельных лазеров, работающих в среднем инфракрасном диапазоне. Пока компактных и надежных излучателей такого рода не существует, что связано с тем, что многие материалы, пригодные для их изготовления, не способны эффективно работать при комнатных температурах или при этом они не могут вырабатывать излучение с длиной волны больше 3,9 мкм.

Российским ученым удалось решить эту проблему при помощи оптоволокна, изготовленного из стекла из селенидов галлия-германия-сурьмы, в которое ученые добавили небольшое количество ионов празеодима - редкоземельного элемента, чьи атомы придают стеклу бледно-зеленую окраску. Также химикам удалось добиться сверхнизкой доли примесей в этом материале, менее 0,0001%, что обеспечило высокую мощность лазера и позволило ему работать на длине волны в 5,6-5,83 мкм при использовании обычного инфракрасного диода для возбуждения излучения.

Подобные излучатели, как объясняют авторы открытия, могут использоваться для определения и управления химическими производственными процессами, а также в сфере экологического мониторинга, в неинвазивной экспресс-диагностике некоторых эндокринологических заболеваний и болезней пищеварительной системы. Это значительно расширит сферу применения ИК-лазеров, работающих в средней части диапазона, подытожили исследователи.