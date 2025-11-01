В Тульской области увеличили размер премий за научные достижения

С 1 января 2026 года сумма составит 1 млн рублей

ТУЛА, 1 ноября. /ТАСС/. Власти Тульской области в пять раз увеличили размер премий, присуждаемых за выдающиеся научные достижения, с 1 января 2026 года сумма составит 1 млн рублей. Соответствующий закон подписал глава региона Дмитрий Миляев, сообщили в пресс-службе облправительства.

"С 1 января 2026 года повышаются размеры премий, присуждаемых за выдающиеся достижения в сфере науки. Вместо 200 тыс. рублей каждая премия составит 1 млн рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

По информации пресс-службы облправительства, будут увеличены три ключевых премии: премия им. Б.С. Стечкина, присуждаемая за вклад в развитие естественных и технических наук; премия им. К.Д. Ушинского - за выдающиеся достижения в области гуманитарных наук, и премия им. Е.Н. Сабинина. Ее присуждают за разработку и внедрение в производство высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса региона.

Миляев отметил, что данные изменения должны стать импульсом для развития науки и технического потенциала области. "Уверен, что эти изменения станут мощным импульсом для дальнейшего развития научного и технического потенциала Тульской области, привлекут новые таланты и будут способствовать созданию прорывных решений, которые принесут пользу", - приводит пресс-служба слова губернатора области.