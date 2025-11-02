В РФ разработали технику для строительства дорог, которые прослужат 25 лет

Разработка принадлежит ученым Южно-Уральского государственного университета

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) разработали и успешно испытали уникальную строительную машину, которая уплотняет грунтовое основание дорог на глубину до трех метров и более. Это позволяет строить дороги, которые прослужат без существенного ремонта 25 лет, сообщил ТАСС доцент кафедры гидравлики и гидропневмосистем ЮУрГУ Марат Асфандияров.

"Мы с коллегами создали и успешно испытали уникальную технологию и машину для глубокого уплотнения грунтов, которая сможет радикально изменить состояние наших дорог, устранить одну из главных проблем отечественного дорожного хозяйства - быстрое ухудшение качества дорожного покрытия и частый ремонт. По нашим расчетам, с ее применением дороги будут соответствовать требованиям 25 лет без серьезного ремонта", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что в настоящее время дороги быстро выходят из нормативного состояния (ямы, колейность, пучинообразование) из-за недостаточного уплотнения грунтового основания при их строительстве. "Дело в том, что подготовка грунта перед прокладкой дороги проводится с помощью тяжелой техники - катков. Они многократно проходят по участку, но не могут уплотнить основание на достаточную глубину. На замену каткам мы создали оригинальное устройство, предназначенное для установки на экскаваторы", - сказал Асфандияров.

По его словам, новая конструкция представляет собой конусообразный металлический корпус и специальный планетарный механизм, включающий ролики и подшипники, которые создают дополнительное давление и вибрацию. Вращение обеспечивает гидравлический двигатель. "Экскаватор опускает это устройство на предварительно подготовленный участок, конус начинает вращаться, расклинивает грунт и уплотняет его во всех направлениях по всей глубине внедрения рабочего органа. Благодаря такому методу глубина уплотнения достигает значительных показателей, то есть до трех и более метров, что невозможно достичь стандартными технологиями уплотнения катками", - отметил ученый.

Он добавил, что исследователи провели ряд экспериментов на различных грунтах, включая супеси, пески и глины. Над новой технологией работали семь лет. Подобных решений на сегодня не существует ни в России, ни в мире. На изобретение получен патент. Исследователи готовы приступить к взаимодействию с промышленными партнерами.