NASA: объект 3I/ATLAS продемонстрировал негравитационное ускорение

Ускорение могло быть вызвано "неизвестной силой", которая действовала на космический объект, предположил астроном Ави Леб со ссылкой на отчет Лаборатории реактивного движения

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Межзвездный объект 3I/ATLAS совершил маневр при приближении к Солнцу, тем самым продемонстрировав первое доказательство негравитационного ускорения. Об этом сообщается в докладе Лаборатории реактивного движения NASA, опубликованном 31 октября.

"Радиальное ускорение от Солнца составляет 135 кв. км (=9x10^{-7}а.е.) в день. Поперечное ускорение относительно направления на Солнце составляет 60 кв. км (=4x10^{-7}а.е.) в день", - говорится в публикации астронома Ави Леба со ссылкой на отчет NASA.

Ускорение объекта могло быть вызвано "неизвестной силой", которая действовала на космический объект, предположил ученый.

"Такая колоссальная потеря массы должна быть обнаружена в виде большого газового шлейфа, окружающего 3I/ATLAS, в течение ноября и декабря 2025 года", - подчеркнул Леб.

Межзвездная комета 3I/ATLAS была открыта 1 июля автоматизированной сетью телескопов ATLAS, созданной NASA для отслеживания потенциально опасных околоземных астероидов и других малых небесных тел. Эта комета является третьим межзвездным небесным телом, открытым астрономами за все время наблюдений. Первым из них был астероид Оаумуамуа, открытый осенью 2017 года, а вторым - комета 2I/Borisov, обнаруженная российским астрономом Геннадием Борисовым в августе 2019 года.