В Твери хотят создать гель с доставкой компонентов для лечения зубов

Прототип геля ученые планируют представить в течение 2026 года

ТВЕРЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Фонд содействия инновациям профинансирует проект Тверского государственного университета (ТвГУ) по разработке первого в России геля с направленной доставкой компонентов для комплексного лечения и профилактики стоматологических заболеваний. Прототип геля молодые ученые планируют представить в течение года, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Отмечается, что проект направлен на решение одной из самых распространенных проблем в стоматологии - комплексного лечения заболеваний пародонта (гингивит, пародонтит), стоматитов и кариеса, которые часто осложняются устойчивостью микроорганизмов к стандартным антисептикам.

"Разрабатываемый гель - это "умная" система доставки лекарств. Его ключевое отличие от существующих аналогов - pH-чувствительность. Она обеспечивает точечное и контролируемое высвобождение активных компонентов, повышая эффективность лечения", - пояснили в пресс-службе.

Особую значимость разработка представляет для людей с ослабленным иммунитетом: пациентов с ВИЧ, сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями. Именно у этой категории стандартные инфекции полости рта часто переходят в хронические, тяжело поддающиеся лечению формы и могут вызывать серьезные системные осложнения.

Как пояснила победитель программы "Умник" Фонда содействия инновациям, студентка химико-технологического факультета ТвГУ Елизавета Полякова, планируется, что в геле будут сочетаться антибактериальный, антикариозный и антибиопленочный эффекты. Кроме того, за счет вспомогательных компонентов будет осуществляться реминерализация зубов и увлажнение слизистой. "Всего пять параметров. Гели, которые существуют сейчас на рынке, чаще сочетают только три параметра", - отметила собеседница агентства.

В течение 12 месяцев будут проведены ключевые научно-исследовательские работы: оптимизация состава геля, его всесторонние физико-химические исследования, а также испытания in vitro для подтверждения антимикробной эффективности и биологической безопасности. По итогам проекта будет получен лабораторный прототип и подана заявка на патент. "В Тверском государственном университете мы делаем все, чтобы студенты могли не только получить качественное образование, но и реализовать свой потенциал в спорте, творчестве или науке," - отметил и.о. ректора ТвГУ Дмитрий Беспалов.

О программе

"Умник" - это программа Фонда содействия инновациям для поддержки молодых ученых, студентов и аспирантов в возрасте от 18 до 35 лет. Ее цель - финансирование научно-исследовательских работ на ранней, наиболее рискованной, стадии, чтобы проверить жизнеспособность инновационной идеи и создать прототип продукта. Грант предоставляется на один год и покрывает расходы на эксперименты, закупку реактивов, испытания и патентные работы. Программа дает старт коммерциализации перспективных научных разработок.