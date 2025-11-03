В России создали прототип электромотора для дронов среднего класса

Такой двигатель способен работать в сложных погодных условиях

Редакция сайта ТАСС

ТОМСК, 3 ноября. /ТАСС/. Прототип отечественного трехфазного бесколлекторного электромотора постоянного тока для мультироторных дронов среднего класса создали в Томском государственном университете (ТГУ). Такой двигатель может работать в сложных погодных условиях и позволит сократить межсервисные интервалы обслуживания беспилотных авиационных систем, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

По словам техдиректора команды разработчиков Ивана Суховольского, коллегам из лаборатории проектного парка физико-технического факультета (ФТФ) ТГУ, разрабатывающим дрон для тушения пожаров, нужны доступные и качественные моторы, которые им приходится закупать. Основная задача состояла в разработке надежных бесколлекторных двигателей для БПЛА с максимальной тягой до 5 кг и полностью из отечественных комплектующих. Такой двигатель позволит сократить межсервисные интервалы обслуживания беспилотных авиационных систем.

"В проектном парке мы собрали свой первый прототип, корпус выполнен 3D-печатью на фотополимерном принтере. Затем мы изготовили полностью металлический электромотор, который можно уже использовать в дроне, и сейчас находимся на стадии тестирования", - сказал Суховольский.

Главная особенность мотора - защищенный корпус закрытого типа. Эта конструкция позволяет использовать двигатель в сложных погодных и производственных условиях и сэкономить деньги и время за счет сокращения интервалов обслуживания. Двигатель полностью изготовлен из отечественных комплектующих.

Проект команды ФТФ ТГУ отметили на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг-2025" в Сколково. Студенты представили свое изобретение на выставке решений "Дрон-гараж" и получили сертификат соответствия технических характеристик электромотора: скорость вращения до 11 000 оборотов в минуту, напряжение до 25 В, температура обмотки не выше 50 градусов при стандартном режиме работы.

В проектном парке ФТФ ТГУ студенты реализуют свои проекты и работают по заказам реальных компаний и научных подразделений ТГУ. В 2023 году парк был признан на федеральном уровне одной из 26 лучших вузовских практик, поддержанных программой "Приоритет-2030".