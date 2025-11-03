Xinhua: КНР запустила спутник дистанционного зондирования Земли Yaogan-46

Спутник вышел на орбиту, запуск признали успешным

ПЕКИН, 3 ноября. /ТАСС/. Китай успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли Yaogan-46 ("Яогань-46") при помощи ракеты-носителя CZ-7A ("Чанчжэн-7-эй"). Об этом сообщает агентство Xinhua.

Запуск был произведен 3 ноября в 11:47 по местному времени (06:47 по Мск) с космодрома Вэньчан (провинция Хайнань). Спутник вышел на заданную орбиту, запуск был признан успешным.

Спутник дистанционного зондирования Yaogan-46 используется для предупреждения природных катаклизмов, изучения земельных ресурсов и метеорологических исследований.

Нынешняя миссия стала 605-м запуском для ракеты-носителя серии "Чанчжэн".

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники и технологии, предназначенные для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты исследования астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая предназначена и для международного сотрудничества. В 2024 году Китай осуществил 68 запусков.