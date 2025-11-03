На Солнце за час произошли две мощные вспышки класса М

Продолжительность составила 61 минуту

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Две вспышки класса М - M5.0 и M1.6 - зарегистрированы на Солнце 3 ноября в рентгеновском диапазоне, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

"3 ноября в 13:11 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M5.0 (N22E84) продолжительностью 60 минут. 3 ноября в 12:25 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.6 (N26E82) продолжительностью 61 минута", - сообщили в институте.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: А, В, С, М и Х.

Минимальный класс А0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки обычно сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.