В Канаде обнаружили лишайники, предпочитающие расти на костях динозавров

Спектральные характеристики этих лишайников можно отслеживать при помощи дронов, что в перспективе произведет революцию в том, как палеонтологи ищут окаменелости, заявили исследователи

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Биологи обнаружили, что два вида канадских лишайников ярко оранжевого цвета необычно часто колонизируют кости динозавров, оказавшиеся на поверхности Земли в результате действия геологических процессов или сил эрозии. Это позволит локализовать подобные отложения при помощи дронов или аэрофотосъемки, сообщила пресс-служба британского Университета Рединга.

"Поразительно, что эти лишайники чаще всего колонизируют кости динозавров, которые были погребены под поверхностью Земли свыше 75 млн лет назад. Спектральные характеристики этих лишайников можно отслеживать при помощи дронов, что в перспективе произведет настоящую революцию в том, как палеонтологи ищут окаменелости", - отметил доцент Университета Рединга (Великобритания) Брайн Пиклс, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Пиклс совершил это открытие при изучении популяций лишайников, обитающих в трех различных регионах на территории так называемого "Парка динозавров" в канадской провинции Альберта. Он представляет собой один из объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, где за последние полвека было найдено огромное число останков динозавров и других живых существ конца меловой эры.

Изначально эти останки были заточены в породах на склонах гор к западу от "Парка динозавров", однако многие из этих окаменелостей оказались обнажены и попали на поверхность земли в результате движения ледников. Благодаря этому они хорошо доступны и для ученых, и при этом они постоянно подвергаются действию разрушающих сил природы, одной из которых могут выступать лишайники, чьи выделения постепенно разрушают материю, где они растут.

Руководствуясь подобными соображениями, биологи получили детальные фотографии нескольких скоплений костей древних ящеров в "Парке динозавров" при помощи дронов и проанализировали их при помощи систем машинного обучения. Этот анализ показал, что два вида лишайников, Rusavskia elegans и Xanthomendoza trachyphylla, в некоторых случаях покрывали до 50% поверхности окаменелостей, и при этом они встречались лишь на 1% соседних участков горных пород.

Это открытие, как отмечают исследователи, подтверждает расхожие среди палеонтологов истории о том, что кости динозавров, найденные в обнаженном виде, часто бывают покрыты лишайниками оранжевого цвета. В перспективе это позволит быстро выявлять скопления окаменелостей на территории "Парка динозавров", а также других аналогичных уголков Земли, где останки древних существ оказались обнажены в результате действия сил природы.