Дрожжи из отходов пивоварения и виноделия превратили в материал для ткани

Разработка на 50% прочнее волокон из натуральной шерсти, сообщили в Университете штата Пенсильвания

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Биотехнологи из США и ФРГ создали технологию, позволяющую использовать дрожжи из отходов винодельческой и пивоваренной отрасли для выработки тканей и нитей. Полученный учеными материал на 50% превосходит по прочности волокна из природной шерсти, сообщила пресс-служба Университета штата Пенсильвания.

"Подобно тому, как охотники-собиратели приручили овец для производства шерсти 11 тыс. лет назад, нам удалось "одомашнить" дрожжи для производства текстиля. В перспективе это позволит нам освободить многие сельскохозяйственные территории, занятые под производство тканей, и использовать их для выращивания пищевой продукции", - заявил профессор Университета штата Пенсильвания Мелик Демирель, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Разработанная профессором Демирелем и его коллегами технология опирается на то, что внутри дрожжей, используемых в пивоварении и винодельческой отрасли, присутствует большое число белковых молекул. Этот белок можно извлечь при помощи растворителя на базе органического вещества NMMO и затем обработать при помощи набора из нескольких ферментов, который обычно используется биологами для растворения клеточных стенок дрожжей. В результате возникает масса из нерастворимых и переплетенных белковых молекул, которые можно превратить в нити и текстиль при помощи той же технологии прядения, которая используется при производстве тканей и изделий из лиоцелла, полусинтетического волокна, получаемого из регенерированной целлюлозы. После этого растворитель и прочие жидкие компоненты извлекаются из нитей и повторно используются, что снижает расход этих материалов.

Как показали проведенные учеными опыты на текстильном предприятии в Германии, созданный ими подход позволяет непрерывно производить текстиль из дрожжевой биомассы на протяжении более 100 часов, причем прочность, гибкость и прочие характеристики "дрожжевых" нитей можно гибко менять путем добавления целлюлозы в материал. Полученные учеными образцы нитей и тканей, как показали их последующие тесты, на 50% превосходят по прочности аналогичные изделия из шерсти, и при этом их можно сделать очень легкими и тонкими.

"Нам удалось успешно продемонстрировать то, что этот текстиль очень дешев в производстве - на каждый его килограмм нужно потратить всего $6, тогда как на килограмм нитей из шерсти нужно потратить $10-12. При этом для его производства не нужно тратить огромные количества воды и выделять для этого огромные площади, что делает производство этого материала почти "бесплатным" с точки зрения выбросов парниковых газов", - подытожил профессор Демирель.