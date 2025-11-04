В России создали батарею для дронов, заряжаемую электромагнитными волнами

Физическое подключение к источнику питания при этом не нужно

БАРНАУЛ, 4 ноября. /ТАСС/. Ученые Алтайского государственного аграрного университета разработали термоэлектрическую батарею, которая может заряжаться с помощью электромагнитных волн без физического подключения к источнику питания. Об этом говорится в патенте на изобретение, с которым ознакомился ТАСС.

"Электромагнитное частотное питание - новая технология, позволяющая передавать энергию на беспилотный аппарат через электромагнитные волны без необходимости прямого физического подключения. Эта технология дает возможность передавать электрическую энергию на расстояние до нескольких сотен метров, что является идеальным решением для беспилотных летательных аппаратов, которые могут оставаться в воздухе на длительные периоды времени в процессе полета без необходимости возвращаться на землю для замены или подзарядки аккумуляторов", - говорится в патенте.

Уникальность разработки заключается в создании полностью автономной системы питания, не требующей контакта с зарядным устройством. В отличие от традиционных аккумуляторов, новая батарея использует принцип прямого преобразования тепловой энергии в электрическую.

Основной инновацией стало применение графитового сердечника, который нагревается под воздействием электромагнитного излучения. Специальные термопары, встроенные непосредственно в графит, преобразуют тепловую энергию в электрический ток. Для повышения эффективности системы используется активное охлаждение внешних элементов.

Испытания прототипа подтвердили работоспособность технологии. При использовании стандартного промышленного инвертора удалось добиться стабильной генерации электричества на расстоянии до 70 см от источника излучения. Это открывает перспективы для создания беспроводных зарядных станций для дронов.

Разработка решает одну из ключевых проблем современной беспилотной авиации - ограниченное время полета. Технология позволит дронам работать практически неограниченное время в радиусе действия передатчика, что особенно актуально для мониторинга протяженных объектов и выполнения длительных миссий.