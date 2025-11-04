ИИ поможет ученым в исследовании качества жизни коренных народов Севера

Платформу "Клумба" запустят 4 ноября в Югре

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Исследование качества жизни представителей коренных народов начинается в Югре в День народного единства с помощью платформы "Клумба" при поддержке организации коренных народов "Спасение Югры". Об этом рассказал ТАСС научный сотрудник Федерального научно-исследовательского социологического центра (ФНИСЦ) РАН Дмитрий Белов.

"Качество жизни ученые в разных странах исследуют уже давно, но на международном уровне полномочия в этой сфере принадлежат Всемирной организации здравоохранения. ВОЗ разработала модели мониторинга качества жизни по обеспечению медуслугами и лекарствами, но этого недостаточно. Ресурсы платформы "Клумба" дают возможность исследовать всю полноту доступа населения к социальным услугам, транспорту, дополнительному образованию", - сказал Белов.

Результаты исследования покажут, к каким государственным и частным услугам обращаются жители округа, каковы причины некачественного выполнения или отказов от услуг, оказание каких услуг затруднено, а какие слишком "зарегулированы". Будут также выявлены ожидания и пожелания всех участников процесса обеспечения достойного качества жизни представителей коренных малочисленных народов. Исследование проводится на российской платформе "Клумба", специально созданной учеными ФНИСЦ РАН для проведения исследований в сфере качества жизни и уже зарекомендовавшей себя во многих регионах страны. Она получает данные об услугах, которыми пользуются жители.

"В ХМАО мы исследуем не только быт людей, ведущих традиционный образ жизни в тундре и тайге. В программе участвуют и жители городов из числа коренных народов, культурно связанные со своими семьями, но уже ведущие образ жизни горожанина. Представители коренных народов имеют свою модель жизни и тоже постоянно обращаются за услугами и товарами. Нам предстоит большая работа по выявлению проблемных зон и исследованию причин удовлетворенности или неудовлетворенности людей качеством их жизни. Первые результаты исследования коренных народов на платформе "Клумба" будут на "Конгрессе молодых ученых" в 2025 году", - рассказала руководитель проекта Илона Южакова.

В Ханты-Мансийском округе проживают свыше 30 тыс. представителей коренных народов - это манси, ханты и ненцы. В регионе проводятся программы по сохранению и поддержке культурного наследия и традиционной деятельности народов Севера, частью которого является исследовательская деятельность, совместно с научными центрами РАН.