Выявлено высокое содержание перфторированной органики в телах выдр

Это может быть обусловлено тем, что эти животные ежедневно поедают большое количество моллюсков и прочих беспозвоночных, обитающих в прибрежной зоне Тихого океана

Редакция сайта ТАСС

© Елена Верещака/ ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Канадские экологи обнаружили в организме выдр-каланов, обитающих в Тихом океане в окрестностях крупных городов, неожиданно высокую концентрацию токсичной перфторированной органики (PFAS). Это свидетельствует о быстром накоплении этих неразлагающихся химикатов в прибрежных морских экосистемах, пишут исследователи в статье в журнале Environmental Toxicology and Chemistry.

"Проведенный нами анализ указывает на то, что восемь из сорока изученных нами веществ присутствовали в телах всех выдр, причем на долю трех из них - PFNA, PFOSA и PFOS - приходилось 84% от общей массы всех загрязнителей в печени животных. При этом мы обнаружили, что концентрация перфторированной органики была втрое выше среди животных, обитавших рядом с крупными городами", - говорится в исследовании.

К такому выводу пришла группа канадских экологов под руководством профессора Университета Британской Колумбии (Канада) Эндрю Трайтса при изучении одиннадцати погибших морских выдр-каланов, чьи тела были найдены на берегу за последние несколько лет. Каланы представляют собой хищных морских млекопитающих, которые в прошлом населяли тихоокеанское побережье Северной Америки, а также были распространены у берегов Камчатки и Курильских островов.

В результате хищнической охоты они были почти полностью истреблены у берегов Канады и южных регионов США, где популяции этих животных только недавно начали восстанавливаться силами природоохранных служб. Для оценки состояния популяции экологи впервые изучили, насколько активно организм выдр из восстановленных в 1970-х годах популяций, живущих на западе Канады, поглощает перфторированную органику.

Для этого ученые отобрали пробы материи из разных органов погибших каланов и измерили концентрацию сорока наиболее распространенных форм PFAS при помощи жидкостного хроматографа. Эти замеры указали на присутствие восьми подобных соединений в телах всех изученных выдр, причем подавляющее большинство из них скапливались в печени животных, тогда как еще одно соединение присутствовало и в печени, и в мышцах каланов.

Как предполагают ученые, неожиданно высокая концентрация перфторированной органики в организме всех изученных каланов может быть обусловлена тем, что эти животные ежедневно поедают большое количество моллюсков и прочих беспозвоночных, обитающих в прибрежной зоне. В прошлом исследователи уже выявляли свидетельства того, что накопление PFAS в телах каланов ухудшает их жизнеспособность и вызывает сбои в репродуктивной системе, из-за чего результаты проведенных замеров вызывают у экологов особенную тревогу.

О перфторированной органике

Перфторированные органические соединения (PFAS) представляют собой сложные молекулы с большим числом атомов фтора, которые применяются для производства тефлона, хладагентов, полимеров, красок и расходных материалов. Широкое использование PFAS привело к быстрому накоплению молекул данных соединений в природных экосистемах и в организме большого числа людей. Исследования последних лет показывают, что молекулы перфторированной органики нарушают работу щитовидной железы, иммунной системы и многих органов тела.