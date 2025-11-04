AP: в США зафиксировали самую яркую вспышку от сверхмассивной черной дыры

Свет от этой вспышки можно сравнить с 10 трлн солнц, сообщило агентство со ссылкой на исследование

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Американские ученые зафиксировали самую яркую на сегодняшний день вспышку от сверхмассивной черной дыры, ее свет можно сравнить с 10 трлн солнц. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на исследование.

"Сначала мы не очень поверили цифрам об энергии [от вспышки]", - сказал агентству автор исследования Мэтью Грэм, который является профессором Калифорнийского технологического института. По его словам, последний раз вспышка была зафиксирована в 2018 году. С того момента размер космического явления увеличился в 40 раз, отмечается в описании к исследованию, опубликованному на сайте научного журнала Nature Astronomy.

Ученые предполагают, что причиной вспышки стала взорвавшаяся из-за приближения к черной дыре крупная звезда. Момент взрыва был зафиксирован на расстоянии 10 млрд световых лет от Земли, что делает вспышку самой далекой за всю историю наблюдений.