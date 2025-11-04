ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Зафиксирована мощная солнечная вспышка класса X1.8

Эта вспышка стала первым событием такой мощности почти за пять месяцев
Редакция сайта ТАСС
18:52
обновлено 19:23
© Официальный Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Солнечная вспышка максимального класса мощности - X1.8 - зафиксирована вечером, ее начало отмечено в 20:15 мск, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.

"Происходит солнечная вспышка уровня X1.8, она началась в 20:15 мск", - отметили в лаборатории.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: А, В, С, М и Х.

Минимальный класс А0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

Зафиксированная на Солнце вспышка класса X1.8 стала первым событием такой мощности почти за пять месяцев - ранее, 19 июня 2025 года, была зарегистрирована вспышка уровня X1.9.

Источник вспышки

Источник вспышки на данный момент установлен. Это активная область 4274 - та самая, которая около двух недель назад, находясь на обратной стороне Солнца, обстреливала облаками плазмы межзвездный объект 3I/ATLAS

Вспышка длилась около 36 минут - с 20:15 до 20:51 мск, ее пик пришелся на 20:34. По поступающим изображениям и данным наблюдений, она сопровождалась быстрым выбросом плазмы в межпланетное пространство. Предварительные измерения показывают, что наиболее плотное ядро выброса ушло под углом примерно 55 градусов от направления на Землю. Прямых ударов по планете не ожидается, а возможные касательные эффекты, по оценкам, не вызовут геомагнитных бурь выше уровня 3 по пятибалльной шкале.

Специалисты отмечают, что вспышка подтверждает: активные области на Солнце сейчас работают в режиме накопления энергии для крупных событий. Ей предшествовала необычно долгая - около 15 часов - пауза в активности, в течение которой в области 4274 накапливалась энергия.

По прогнозам, вероятность новых мощных выбросов будет расти в ближайшие дни. Активные центры, расположенные на левом краю солнечного диска, из-за вращения Солнца ежедневно смещаются в сторону Земли на 13-15 градусов и через четверо суток выйдут на прямую линию Солнце - Земля, получив возможность для фронтальных ударов. Сохраняется надежда, что накопленная энергия к этому моменту будет исчерпана, однако полностью исключить повторение событий класса X пока нельзя. 

