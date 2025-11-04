Компании Orano и Capgemini используют гуманоидного робота для работы

Эксперимент продлится четыре месяца

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 4 ноября. /ТАСС/. Французская компания Orano, занимающаяся добычей урана и производством ядерного топлива, совместно с IT-компанией Capgemini в рамках эксперимента задействует гуманоидного робота с искусственным интеллектом (ИИ) для работы на ядерном объекте. Об этом сообщается в их совместном заявлении.

"Робот под названием Hoxo ("Оксо" - прим. ТАСС) оснащен встроенным ИИ и передовыми датчиками для восприятия в режиме реального времени, автономной навигации, выполнения технических действий и взаимодействия. Его цель - воспроизводить движения человека и работать в сотрудничестве с командами на атомных объектах, в том числе в сложных условиях", - гласит коммюнике.

Эксперимент продлится четыре месяца. За это время специалисты рассчитывают "определить сферу применения этого робота". В случае успеха они надеются на массовое внедрение платформы, которая должна "способствовать повышению производительности труда".

"С помощью этого подхода мы используем потенциал физического ИИ для решения самых сложных промышленных задач Orano", - заявил директор по инновациям Capgemini Паскаль Бриер.