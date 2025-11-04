Суперлуние 5 ноября будет ярче обычного

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Самая крупная полная Луна 2025 года, наблюдаемая 5 ноября, будет отличаться чуть большей яркостью, заметной глазу при условии безоблачной погоды. Об этом сообщила ТАСС астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

Суперлуние - не астрономический, а скорее любительский термин, обозначающий полнолуние происходящее вблизи перигея (максимально близкой к нашей планете точки орбиты Луны). Из-за этого ее диск в полнолуние визуально кажется примерно на 14% больше, чем в момент прохождения полной Луной апогея - самой дальней от нашей планеты точки орбиты (в этом году это произошло 21 января). Увидеть разницу можно только сравнив профессиональные фотографии спутника, сделанные в эти даты, так как глазу она практически не заметна, пояснила астроном.

"Луна будет приблизительно на 10% ярче за счет того, что расстояние между ней и Землей во время "суперлуния" сократится до минимальных в году 356 961 км. Это немного, но при безоблачной погоде будет заметно. Полная Луна особенно привлекает к себе внимание вблизи горизонта, на фоне далеких объектов", - сообщила ТАСС Кошман.

Она напомнила, что Луна проходит ближайшую к Земле точку орбиты (перигей) каждый месяц. Несколько раз в год это событие происходит вблизи полнолуния, однако каждый раз расстояние между Землей и ее спутником разное. 5 ноября оно будет минимальным, поэтому именно это полнолуние станет самым крупным в 2025 году.

"Полнолуние произойдет 5 ноября в 16:20 мск, а на близком расстоянии от Земли, в перигее своей орбиты, Луна окажется 6 ноября в 01:30 мск. Разница между этими событиями составит 9 часов 10 минут. Следующее крупное полнолуние произойдет 5 декабря, но разница между событиями будет больше (12 часов 08 минут) как и расстояние (356 961 км) - Луна будет на 129 км дальше от нас, чем 5 ноября. Поэтому в среду мы наблюдаем самую большую полную Луну года", - заключила Кошман.

Согласно данным на сайте Росгидромета, в среду вечером и в ночь на четверг в Москве ожидается переменная облачность, в Санкт-Петербурге - пасмурная и дождливая погода. Такие условия могут помешать наблюдению явления.