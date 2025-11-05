Создан интерфейс для "умного дома", работающий без интернета

В перспективе "Командор" сможет предугадывать действия пользователя, рассказали в пресс-службе НГУ

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 5 ноября. /ТАСС/. Голосового помощника "Командор" для систем "умный дом", который способен работать полностью автономно без подключения к интернету, разработали в Новосибирском госуниверситете (НГУ). Система уже умеет работать с несколькими моделями искусственного интеллекта и в будущем сможет анализировать привычки пользователя, предугадывая его действия, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Главная особенность "Командора" в том, что никакой голос не уходит дальше устройства - все происходит локально, без обращения к внешним серверам. Это значительно снижает риски взлома и утечки данных, - цитирует пресс-служба ведущего научного сотрудника центра ИИ НГУ Евгения Павловского. - Такое решение, конечно, дороже, но оно нужно тем, кто особенно заботится о защите информации и не хочет, чтобы микрофон в доме "подслушивал" и отправлял записи куда-то в облако".

"Командор" способен распознавать команды вроде "включи свет", "выключи вентилятор" или "включи лампу через три минуты". Система может работать с несколькими моделями искусственного интеллекта и в будущем сможет анализировать привычки пользователя для предугадывания его действий. "Мы тестируем систему так, чтобы она могла реагировать не только на прямые приказы, но и на контекст. Например, если человек сказал "что-то темно", устройство само поймет, что нужно включить свет. При этом все данные остаются внутри - ничего не передается наружу," - поясняет Павловский.

В основе работы устройства - три модели искусственного интеллекта. Первая преобразует речь в текст, вторая отвечает за понимание смысла сказанного, а третья - за выполнение команды. Все они запускаются локально, без подключения к облачным сервисам. В НГУ отмечают, что для управления бытовыми приборами высокой вычислительной мощности не требуется: система может работать даже на мини-компьютере Raspberry Pi.

О перспективах применения

Планируется, что в перспективе "Командор" сможет управлять любыми устройствами, поддерживающими стандартные протоколы умного дома - HTTP, ZigBee и LoRaWAN. "Это значит, что пользователям не придется устанавливать дополнительное программное обеспечение или искать специальные гаджеты - помощник совместим с большинством "умных" розеток, ламп и бытовой техники", - подчеркнули в пресс-службе.

Разработчики считают, что в эпоху повсеместной цифровизации вопросы безопасности становятся особенно актуальны. По словам Евгения Павловского, большинство современных голосовых помощников, включая известные коммерческие решения, непрерывно записывают и отправляют данные на внешние серверы. Это делает их уязвимыми как для утечек, так и для хакерских атак.

"Наша идея в другом - создать систему, которая "слышит", но не "передает". Она понимает команды, управляет домом, но остается полностью под контролем пользователя. Это правильная идеология для умных домов, и рынок для таких решений уже формируется", - подчеркнул ученый.

Команда ЦИИ НГУ продолжает совершенствовать технологию. Следующим шагом станет объединение всех трех моделей в единую систему, способную обучаться и адаптироваться под привычки владельца. Исследователи уверены, что такие автономные решения станут важным шагом к созданию безопасных и действительно "умных" домов будущего.