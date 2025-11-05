В РФ запатентовали устройство усиления дамб и плотин

Разработка принадлежит ученым Южно-Уральского государственного университета

ЧЕЛЯБИНСК, 5 ноября. /ТАСС/. Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) запатентовали и успешно испытали метод и устройство для укрепления существующих дамб, плотин, насыпей, а также для строительства новых гидротехнических сооружений повышенной прочности. Разработка уплотняет грунт на глубину от 3 м и более, сообщил ТАСС инженер кафедры гидравлики и гидропневмосистем ЮУрГУ Кирилл Гундарев.

"Сейчас для уплотнения грунта при строительстве гидротехнических сооружений повсеместно применяются катки, современные тяжелые виброкатки позволяют уплотнять грунт на глубину до 1,2 м, при этом плотность грунта у основания гораздо ниже, чем поверхностный слой. Наш метод уплотняет грунт на глубину от 3 м и более, при этом плотность грунта получается одинаковая по всей высоте сечения, также технология позволяет создавать внутри уплотняемой массы грунта каркас. Подобных решений на сегодня не существует ни в России, ни в мире, на наше изобретение получен патент", - сообщил ученый.

По его словам, запатентованный механизм устанавливают на стрелу экскаватора. На нужном участке он опускается на грунт и одновременно начинает вращаться, расклинивает грунт и уплотняет его во всех направлениях. После этого получившуюся воронку заливают бетоном или засыпают щебнем, тем самым получается жесткий удерживающий каркас, который в совокупности с уплотненной массой позволит выдерживать не достижимые сейчас нагрузки.

Гундарев добавил, что разработку можно применять как для укрепления уже существующих сооружений, так и при строительстве новых. Ученый подчеркнул, что разработанное устройство может применяться на различных видах строительной техники как навесное оборудование, не требует прокладки коммуникаций, заменяет собой несколько видов техники и существенно экономит энергоресурсы. Все материалы и комплектующие российского производства.

Исследователи готовы приступить к взаимодействию с промышленными партнерами.