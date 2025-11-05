В России обеспокоены сокращением численности рыбных филинов

Московский зоопарк и Амуро-Уссурийский центр биоразнообразия птиц организовали трехнедельную экспедиция в северо-восточные районы Приморья

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Численность популяции рыбного филина в Приморском крае обеспокоила орнитологов в ходе обследования известных гнезд этих птиц, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского зоопарка.

"За три недели удалось найти лишь одно жилое гнездо с единственным птенцом, все остальные обследованные гнезда оказались пустыми. На некоторых из гнездовых участков присутствовали взрослые птицы без признаков размножения в данном сезоне. Для полноценного обследования рек в целях поиска новых пар не хватило времени, поэтому вопрос с общим состоянием популяции остался открытым. Итоги экспедиции вызвали серьезную обеспокоенность орнитологов и обусловили необходимость срочного проведения обследований региона с целью поиска птиц, а также выяснения причин их исчезновения в привычных местах", - рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что трехнедельная экспедиция в северо-восточные районы Приморья была организована Московским зоопарком и Амуро-Уссурийским центром биоразнообразия птиц. Основная задача заключалась в том, чтобы найти гнезда с двумя птенцами, чтобы одного из них отправить в Центр воспроизводства Московского зоопарка. Обследовались около 20 известных гнездовых участков рыбного филина в бассейнах наиболее доступных рек, впадающих в Японское море, в числе которых Кема, Заболоченная, Амгу, Максимовка.

Процесс и итоги экспедиции нашли отражение в новом документальном фильме Московского зоопарка - "Куда исчез рыбный филин?", созданном начальником отдела внешних коммуникаций учреждения Анатолием Жемчуговым. Премьера планируется 8 ноября на фестивале "Золотая черепаха" в Москве.

Рыбный филин - крупнейшая сова в мире и крайне редкая птица, в природе осталось всего около 200 особей островных рыбных филинов (Bubo blakistoni), ареал которых ограничен только двумя островами: российским островом Кунашир Курильской гряды и японским Хоккайдо. Ситуация с континентальным рыбным филином (Bubo blakistoni doerriesi) не менее тревожна. Исследования конца 1990-х- начала 2000-х годов показали крайне низкую численность вида в Приморском крае - около 60-75 гнездящихся пар с нестабильной динамикой.

Резервная популяция

Согласно данным многолетнего мониторинга, осуществляемого на отдельных реках Приморского края, ухудшение ситуации с рыбным филином на континенте в последние 15 лет во многом происходит из-за ухудшения кормовой базы: недостатка рыбы в зимнее время из-за избыточного вылавливания и изменения гидрологического режима рек. Кроме того, ухудшаются условия гнездования: вырубка и участившиеся катастрофические наводнения уменьшают площади зрелых долинных лесов и выбор необходимых для устройств гнезд дуплистых деревьев. Негативную роль играет проникновение людей в некогда малодоступные места обитания.

Одним из ключевых инструментов сохранения редких видов животных является создание резервных популяций, содержащихся в искусственных условиях. В 2018 году была инициирована программа по сохранению рыбного филина, ее авторами стали руководитель Центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка Павел Рожков и научный сотрудник Амуро-Уссурийского центра биоразнообразия птиц Сергей Сурмач. Сегодня в центре воспроизводства обитает восемь особей островного рыбного филина. Планируется дальнейшее увеличение группы, специалисты рассчитывают, что по мере взросления птицы образуют пары и через некоторое время можно будет говорить и о возвращении их потомства в природу.

Аналогичные планы предусмотрены и в отношении континентальной формы рыбного филина. Московский зоопарк и Амуро-Уссурийский центр биоразнообразия птиц планируют продолжить совместные усилия по сохранению этого вида. В пресс-службе добавили, что Амуро-Уссурийский центр получил грант Президентского фонда природы по теме: "Ревизия материковой популяции рыбного филина как вклад в реализацию программы по созданию размножающейся вольерной группировки этого вида". В его рамках в 2026-2027 годах планируется осуществить полномасштабное обследование ключевых местообитаний рыбного филина в Приморском крае.

"Задачу сохранения рыбного филина можно решить только совместными усилиями. Московский зоопарк не раз поддерживал и поддерживает коллег в решении сложных природоохранных проблем. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь этой редчайшей птице выжить и сохранить ее. К этому каждый может приложить руку - от крупных компаний до волонтеров, готовых отправиться на Дальний Восток", - цитирует пресс-служба гендиректора Московского зоопарка Светлану Акулову.