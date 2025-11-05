В России запатентовали три программы для проверки сенсоров в микроэлектронике

Одна из них предназначена для цифровой фильтрации импульсных сигналов, отметил научный сотрудник ПТМ Томского государственного университета Антон Тяжев

ТОМСК, 5 ноября. /ТАСС/. Три программных решения для повышения эффективности тестирования и обработки сигналов в сенсорах разработали и запатентовали ученые центра "Перспективные технологии в микроэлектронике" (ПТМ) Томского государственного университета (ТГУ). Программы помогают улучшить качество и надежность считывающих устройств, которые центр разрабатывает для разных областей - от медицины и промышленности до научных исследований, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Одна из программ предназначена для цифровой фильтрации импульсных сигналов. Проще говоря, программа позволяет лучше выделить полезный сигнал на фоне помех, что важно для повышения информативности и точности измерений. Это может быть использовано в системах регистрации излучения, где нужно высокое быстродействие и высокое энергетическое разрешение", - сказал научный сотрудник ПТМ ТГУ Антон Тяжев.

По его словам, в малоканальных системах есть задачи, когда нужно посмотреть интенсивность излучения и спектральный состав. Если очень интенсивный поток, то есть кванты летят слишком быстро, то сектор иногда не определяется. В таком случае проблему решает программа, разработанная в ТГУ.

Второй патент получен на программу для построения амплитудного спектра сигналов сенсоров рентгеновского излучения в режиме реального времени. Этот IT-инструмент предназначен для рутинной оценки характеристик датчиков, в частности, эффективности сбора заряда. Эффективность сбора заряда является аналогом коэффициента полезного действия сенсора. Она показывает, какую часть энергии, попавшей на сенсор, удается преобразовать в полезный сигнал. Чем выше эффективность сбора заряда, тем более качественным и эффективным является сенсор.

Следующий важный шаг в тестировании считывающих устройств - извлечение электрофизических характеристик материала сенсора. Для этого разработана программа, позволяющая определить произведение подвижности на время жизни носителей заряда - ключевой параметр для оценки качества и пригодности детекторного материала. Эта программа позволяет глубже изучить внутренние процессы в материале, выявить зависимости и взаимосвязи, необходимые для оптимизации характеристик сенсора.

В вузе отметили, что решение ТГУ может быть установлено непосредственно на цифровой осциллограф, работающий под управлением операционной системы Windows, и обработка данных идет в режиме реального времени без использования дополнительного оборудования. Программа обрабатывает сигналы непосредственно с сенсора, после его оцифровки. Это позволяет анализировать интенсивность излучения и спектральный состав даже в условиях очень высокой скорости потока квантов.

О ПТМ ТГУ

Центр "Перспективные технологии в микроэлектронике" создан в ТГУ по инициативе профессора радиофизического факультета Олега Толбанова. Научная группа под его руководством разработала детекторы, которые были инсталлированы в эксперимент на Большом адронном коллайдере (ЦЕРН), а также используются в источниках синхротронного излучения в США, Европе и Японии.

В настоящее время на базе Центра ПТМ ТГУ разрабатываются и производятся сенсоры, которые могут быть использованы в промышленном оборудовании, медицинской аппаратуре, например, МРТ, и на исследовательских установках.