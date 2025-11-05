На Солнце в ночь на 5 ноября произошли вспышки класса Х и М

Их продолжительность составила 33 и 73 минуты соответственно

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Две солнечные вспышки, в том числе одна из которых относится к высочайшему классу - Х, произошли в ночь на 5 ноября. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

"5 ноября в 01:01 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка X1.2 (S15E88) продолжительностью 33 минуты. 5 ноября в 01:44 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4272(N22E36) зарегистрирована вспышка M1.7 продолжительностью 73 минуты", - говорится в сообщении.

Вспышка высочайшего класса стала второй вспышкой такой мощности за сутки. Ранее сообщалось о вспышке Х1.8, ее начало отмечено в 20:15 по московскому времени.

Как отметили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, вспышка Х1.2 произошла в "пока неизвестной третьей активной области, расположенной ниже, в южном полушарии, за краем солнечного диска". "В данном случае, событие на обратной стороне Солнца никак не может повлиять на Землю, и можно рассмотреть его более менее спокойно", - уточняется в сообщении.

О вспышках

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: А, В, С, М и Х. Минимальный класс А0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.