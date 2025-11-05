В ДФО три региона присоединились к поставке систем мониторинга глюкозы

Речь идет о Хабаровском и Забайкальском краях, а также Амурской области

ВЛАДИВОСТОК, 5 ноября. /ТАСС/. Хабаровский и Забайкальский края, Амурская область присоединились к реализации проекта по поставке систем непрерывного мониторинга глюкозы. Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

"Мы вместе с Дальневосточным федеральным университетом, вместе с ИНТЦ работаем над внедрением современных технологий. На полях ВЭФ-2025 мы подписали контракт о сотрудничестве при реализации межрегиональных офсетных контрактов на поставку систем непрерывного мониторинга глюкозы. К нему присоединились другие субъекты: Хабаровский край, Забайкалье, Амурская область", - сказал он по итогам встречи с резидентами ИНТЦ "Русский".

Кожемяко отметил, что производство будет во Владивостоке. "Это очень важно для людей, страдающих диабетом. Производство будет налажено здесь. Обсуждалось использование местного сырья - водорослей - для создания производства агар-агара. Раньше такое производство здесь было, но оно было затратным и сложным. Агар-агар будет использоваться в пищевой промышленности и медицине. Были представлены проекты по выпуску биохимпрепаратов", - добавил Кожемяко.

Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев отметил, что технологическое развитие Дальнего Востока необходимо усилить. "Технологическое развитие Дальнего Востока надо усилить. Сегодня мир находится в стадии перехода в другую формацию. Появляются новые гораздо более современные источники энергии, создаются новые материалы, идет работа над созданием совершенно новых по принципам работы элементов микроэлектроники. Это очень важная история, которая, по сути, преобразует мир. Мы не можем оставаться на обочине. Мы очень много еще должны сделать", - пояснил он.

По итогам встречи генеральный директор фонда ИНТЦ "Русский" Елена Харисова отметила, что презентация проектов стала символом перехода центра от проектной стадии к реальной работе. "Главная ценность ИНТЦ "Русский" - в прикладном результате. Мы концентрируем ресурсы на том, чтобы инновации переходили в промышленность, чтобы создавались рабочие места, и росли новые компании. Это практическая модель технологического развития России, в которой результат измеряется конкретными продуктами, патентами и экономическим эффектом для региона", - пояснила она.

Об ИНТЦ

Инновационный научно-технологический центр - территория с особыми преференциями для инновационных предприятий.