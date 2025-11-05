Ученые Кубани разработали биокерамический зубной имплантат из диоксида циркония

Имплантат идеально имитирует оттенок естественной зубной эмали, благодаря чему прекрасно подходит для восстановления зубов в зоне улыбки

КРАСНОДАР, 5 ноября. /ТАСС/. Специалисты Краснодарского края разработали биокерамический дентальный имплантат нового поколения, который превосходит традиционные титановые модели по совместимости с тканями организма и эстетическим характеристикам. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

"Имплантат изготовлен из диоксида циркония, а поверхность покрыта особым микрорельефом. Отличная совместимость с тканями организма, гипоаллергенность и эстетичность позволяют новому имплантату значительно превосходить традиционные титановые модели", - отметили в минздраве.

В ведомстве уточнили, что биокерамический имплантат идеально имитирует оттенок естественной зубной эмали, благодаря чему прекрасно подходит для восстановления зубов в зоне улыбки. "Кроме того, он не создает помех на МРТ и КТ-снимках, позволяя врачам получать точные диагностические изображения без снятия конструкции. Материал гарантирует отсутствие риска коррозии и выделения ионов металлов в организм", - добавили в министерстве.

В ближайшее время начнутся доклинические исследования разработки на лабораторных животных. Ключевые результаты ожидаются к концу 2025 года. В случае успеха планируемый объем производства составит до 30 тыс. имплантатов в год.

Разработка нового медицинского изделия соответствует задачам по развитию инновационных технологий в здравоохранении Краснодарского края и направлена на повышение качества оказания стоматологической помощи населению региона.