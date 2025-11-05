Москвичи могут наблюдать яркую "суперлуну", несмотря на облачную погоду

В среду 5 ноября жители Земли наблюдают "суперлуние"

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Самая крупная в году полная Луна, которую называют "суперлуной", в Москве периодически видна из-за облаков, а ее яркий свет пробивается сквозь них, передает корреспондент ТАСС.

В среду 5 ноября жители Земли наблюдают "суперлуние", которым принято называть полнолуние, происходящее в период максимального сближения спутника с Землей. В такие моменты Луна не только кажется примерно на 14% крупнее (это заметно при сравнении профессиональных фото, сделанных в моменты приближения и удаления Луны от Земли), но и выглядит ярче.

Как убедился корреспондент ТАСС, наблюдающий за Луной из штаб-квартиры агентства, облачная погода в Москве ухудшила условия наблюдения, но не исключила возможности увидеть спутник Земли, взошедший над горизонтом в 16:00 мск. Сияние находящегося высоко над восточным горизонтом лунного диска видно сквозь облака. Периодически между ними просматриваются и его очертания.

Астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман в разговоре с ТАСС указала на то, расстояние между Землей и Луной сегодня сократилось до минимальных в году 356 961 км. В результате Луна выглядит примерно на 10% ярче.

Не каждое полнолуние - "суперлуние"

Луна проходит ближайшую к Земле точку орбиты (перигей) каждый месяц. Несколько раз в год это происходит вблизи полнолуния. При этом каждый раз расстояние между ними разное. "Суперлуной" или самой большой полной Луной года принято называть событие, при котором дистанция между нашей планетой и спутником сокращается до минимума. В 2025 году таким событием стало полнолуние 5 ноября.

"Полнолуние произошло 5 ноября в 16:20 мск, а на близком расстоянии от Земли, в перигее своей орбиты, Луна окажется 6 ноября в 01:30 мск. Разница между этими событиями составит 9 часов 10 минут", - пояснила ученый.

Следующее крупное полнолуние произойдет 5 декабря, однако расстояние между Землей и Луной будет больше (356 961 км), как и временной интервал между перигеем и полной фазой (12 часов 08 минут).