Университет Лобачевского провел в Белоруссии конгресс студенческой молодежи

Его участниками стали 110 российских студентов из 28 регионов РФ и белорусских вузов

Редакция сайта ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 ноября. /ТАСС/. Нижегородский Университет Лобачевского (ННГУ) при поддержке Росмолодежи провел в Республике Беларусь Международный конгресс студенческой молодежи "Интердиалог. Истоки". Его участниками стали 110 российских студентов из 28 регионов РФ и белорусских вузов, сообщили ТАСС в вузе.

"В первый день состоялись встреча с руководством и студентами Белорусского государственного университета физической культуры и посещение Русского дома в Минске, были подписаны соглашение с Институтом социологии Национальной академии наук Беларуси и меморандум с Белорусским институтом стратегических исследований. Также 31 октября прошла панельная дискуссия: "Будущее с человеческим лицом: как технологии и духовность определят завтрашний день", - говорится в сообщении.

Гостей конгресса поприветствовал директор Института социологии Национальной академии наук Республики Беларусь Николай Мысливец. Он отметил, что ННГУ является динамично развивающимся вузом, и пожелал участникам встречи хорошей и плодотворной работы. Делегацию Университета Лобачевского как вуза-организатора возглавил ректор Олег Трофимов.

Он подчеркнул, что связи между университетами России и Белоруссии - это одна из фундаментальных основ единого евразийского образовательного и научного пространства. "В 2025 году мы выходим на новый уровень взаимодействия - уже подписали меморандум с Белорусским институтом стратегических исследований и соглашение с Институтом социологии Национальной академии наук Беларуси. Таким образом, у нас уже 17 сильных партнеров в Беларуси - это хорошая база для развития, - отметил ректор ННГУ им. Н. И. Лобачевского Олег Трофимов. - В ближайших планах - соглашения с Академией национальной безопасности и Институтом истории Национальной академии наук Республики Беларусь. Направления сотрудничества традиционные: совместные программы и проекты, академическая мобильность", - сказал Трофимов.

Он также отметил активное участие Университета Лобачевского в развитии отношений между двумя государствами в научно-образовательной сфере. К участию в конгрессе были привлечены ведущие ученые МГУ им. М. В. Ломоносова, ННГУ им. Н. И. Лобачевского и Национальной академии наук Беларуси. Программа включала в себя мероприятия как научно-образовательного, так и культурно-познавательного характера. Они проходили в Минске, а также в экопарке "Акварель" Минской области. Также участники посетили с экскурсиями города Брест и Минск.

Выбор Минска в качестве места проведения не случаен, так как Беларусь и Россия связаны многовековыми узами дружбы, общими подвигами в Великой Отечественной войне и единой культурно-исторической основой, добавили в вузе.

Международный конгресс студенческой молодежи "Интердиалог" впервые организован в мае 2008 года по инициативе студенческих организаций Нижегородской области РФ и Республики Абхазия. Это площадка для открытого диалога, где молодежь обсуждает глобальные вызовы, находит совместные решения и реализует проекты в сфере науки, культуры и социального развития. Первая встреча в 2008 году заложила традицию ежегодных мероприятий, объединяющих активных студентов со всей России. С 2022 года тема Конгресса направлена на укрепление семейных ценностей и формирование интереса к истории семьи и передачи традиций из поколения в поколение.