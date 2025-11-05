Часть ледника в горах Таджикистана откололась и сдвинулась более чем на 5 км

От ледника Дидал в бассейне реки Сурхоб Таджикабадского района республики откололась масса льда длиной 1,3-1,5 км и шириной 170-200 м

Река Сурхоб © Okyela/ Shutterstock/ FOTODOM

ДУШАНБЕ, 5 ноября. /ТАСС/. Большая часть ледника Дидал, расположенного в Таджикабадском районе Таджикистана, откололась, и ледяная масса сползла вниз более чем на 5 км. По наблюдениям специалистов Центра гляциологии Агентства по гидрометеорологии республики, за последние три дня ледник продвинулся вниз еще на 72 м.

По данным Гидромета, гляциологи провели исследовательско-экспедиционные работы и установили, что от ледника Дидал в бассейне реки Сурхоб Таджикабадского района республики откололась масса льда длиной 1,3-1,5 км, шириной 170-200 м и высотой 25-50 м и сдвинулась вниз на расстояние более 5,1 км. Специалисты проанализировали спутниковые снимки и отметили, что "ледник по-прежнему находится в неустойчивом состоянии и в среднем за последние три дня продвинулся вниз на 72 м". Ученые с учетом погодных условий в регионе и произошедшего 3 ноября этого года землетрясения оценивают состояние ледника как "непредсказуемое".

Как сообщила Геофизическая служба Национальной академии наук Таджикистана, 3 ноября 2025 года в 01:29 по местному времени (23:09 мск) на территории республики произошло землетрясение с силой толчков в Душанбе 4 балла. Эпицентр стихии зафиксирован на территории Афганистана, там сила толчков составила 6-7 баллов.

В Гидромете отметили, что ледник Дидал начал движение еще в сентябре, что, по мнению гляциологов, связано с повышением температуры воздуха этим летом и осенью. Ссылаясь на спутниковые наблюдения, ученые утверждают, что движение ледника продолжается, что создает риск образования ледниковых озер и их возможного прорыва, а также угрозу инфраструктуре расположенных ниже территорий. Наряду с этим неустойчивость ледниковой массы увеличивает вероятность природных катастроф, включая сели и оползни. Гляциологи продолжают вести регулярный мониторинг динамики ледника.

В агентстве считают, что движение ледника является предупреждением для общества и профильных структур о необходимости координации научных, управленческих и политических действий в сфере адаптации к изменению климата и сохранения ледников Таджикистана.

О ледниках Таджикистана

В Таджикистане 93% территории занимают горы. В настоящее время из 14 тыс. ледников республики, формирующих порядка 60% водных ресурсов Центральной Азии, 1,3 тыс. полностью растаяли, и процесс ускоренного таяния ледников продолжается.

В мае 2025 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая в Душанбе на Первой международной конференции высокого уровня по сохранению ледников в Душанбе, отметил, что риск прорыва ледниковых озер является одной из серьезных проблем, характерных для ледников в республике, в результате чего разрушаются населенные пункты, инфраструктура, а иногда случаются человеческие жертвы. Он пояснил, что на процесс таяния ледников, кроме изменения климата и загрязнения воздуха, значительно повлияли интенсивные пылевые осадки. "Дополнительные серьезные угрозы Таджикистану создают некоторые ледники, обладающие свойствами движения", - подчеркнул глава государства.