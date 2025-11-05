Ученый попросил Путина поддержать программу исследований ценностей русского народа

Трехлетняя программа включает подготовку и издание трудов комплексной русской экспедиции Института этнографии АН СССР, отметил научный руководитель Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН Валерий Тишков

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Научный руководитель Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН Валерий Тишков обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать программу научных исследований ценностей и традиций русского народа.

"Инициируем и просим поддержать программу научных исследований, посвященную традициям и ценностям русского народа, его взаимодействию и духовному взаимообогащению с народами России. <...> Трехлетняя программа научная включает подготовку и издание трудов комплексной русской экспедиции Института этнографии АН СССР, проведение полевых этнографических исследований в разных регионах России, подготовку коллективного труда "Русский народ: традиции, ценности, образ будущего", - сказал Тишков на заседании Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.