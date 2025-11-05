Зафиксирован второй крупный выброс солнечной плазмы

Вторая вспышка последовала за первой со скоростью около 1 тыс. км в секунду и была крупнее и быстрее предыдущей, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН

© Официальный Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. На Солнце произошел второй крупный выброс плазмы. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

"На Солнце только что произошел второй крупный выброс плазмы в космос. Вспышечное событие имеет балл M8.65. Максимум зарегистрирован в 01:07 по московскому времени", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.

По словам ученых, вторая вспышка последовала за первой со скоростью около 1 000 км в секунду и была более крупной и быстрой, чем предыдущая. "По Земле оно ударит в пятницу сразу вслед за первым, которое догонит и частично поглотит по дороге", - добавили в лаборатории.

Ученые отметили, что финальный прогноз на геомагнитные бури будет пересчитываться и в окончательном виде появится только в ночь на 7 ноября.