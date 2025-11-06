Эксперт Исаева: дно Авачинской бухты на Камчатке почти лишено жизни

Как уточнила доцент кафедры биологии и наук о земле Камчатского государственного университета, это связано с загрязнением, основными источниками которого являются суда, городские стоки и последствия засыпки Култучного озера, которое ранее выполняло роль буферного водоема

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 ноября. /ТАСС/. Экологические исследования акватории Авачинской бухты у побережья Камчатки показали практически полное отсутствие жизни на дне. Об этом в беседе с ТАСС сообщила доцент кафедры биологии и наук о земле Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга Ольга Исаева, участвовавшая в экспедиции Тихоокеанского плавучего университета.

"Мы вокруг Камчатки как раз выполняли гидрологические комплексные разрезы. Там и океанология была, и гидрология, и морская биология. То есть за изменением воды следили, за изменением показателей геофизических, геомагнитных, всех остальных. <…> На дне Авачинской бухты уже нет никакой жизни. Оттуда поднимали просто голый мазут, черный ил, который плохо размывался. Животных там уже было очень-очень мало", - сказала Исаева.

Особую озабоченность специалистов вызывают циркадные течения в бухте. "Они закручиваются кольцом и не выходят из бухты, и вся эта грязь, мазут, это все остается в бухте", - пояснила Исаева. Основными источниками загрязнения являются суда, городские стоки и последствия засыпки Култучного озера, которое ранее выполняло роль буферного водоема.

Исаева сообщила, что морские обитатели бухты становятся несъедобными. Она также отметила, что за пределами бухты экологическая ситуация существенно лучше и соответствует многолетним показателям.

По ее словам, комплексные исследования включали гидрологические работы, отбор проб бентоса, зоопланктона и средовой ДНК, позволяющей определить присутствие морских организмов даже при их физическом отсутствии в пробах. Исследования проводились в рамках экспедиции Тихоокеанского плавучего университета.