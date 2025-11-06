Создан новый радиофармпрепарат для диагностики рака простаты на ранних стадиях

Первая фаза клинических исследований прошла в НИИ онкологии Томского НИМЦ и продемонстрировала хорошую переносимость и высокую точность препарата

Редакция сайта ТАСС

ТОМСК, 6 ноября. /ТАСС/. Новый радиофармпрепарат-антагонист для эффективной диагностики рака предстательной железы, в том числе на ранних стадиях, разработали ученые Томского политехнического университета (ТПУ) вместе с коллегами. Первая фаза клинических исследований прошла в НИИ онкологии Томского НИМЦ и продемонстрировала хорошую переносимость и высокую точность препарата, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

В вузе отметили, что почти четверть диагностированных случаев онкологии у мужчин в Европе приходится на рак предстательной железы. Это же заболевание является третьей по частоте причиной смерти от рака у мужчин в этом регионе. Важную роль в диагностике рака предстательной железы, в сочетании с визуализацией и биопсией, сыграли измерения биомаркеров в крови, особенно простат-специфического антигена - особого белка, содержание которого увеличивается при раке простаты.

"Зафиксирована высокая плотность экспрессии (процесс, в ходе которого информация из гена преобразуется в конкретную функциональную молекулу, например, белок - прим. ТАСС) рецептора гастрин-высвобождающего пептида (GRPR) к раку предстательной железы, особенно на ранних стадиях заболевания. Создание безопасного радиофармпрепарата для оценки экспрессии GRPR при раке предстательной железы может стать альтернативой или дополнением для пациентов с недостаточной экспрессией ПСМА", - сказал участник исследования, руководитель стратегического проекта ТПУ "Инженерия здоровья", завотделением радионуклидной терапии и диагностики НИИ онкологии Томского НИМЦ Владимир Чернов.

По его словам, отсутствие экспрессии GRPR при гиперплазии предстательной железы (аденоме простаты) дает уникальную возможность отличить доброкачественное образование от недоброкачественного на ранних стадиях.

В качестве решения различные научные коллективы предлагают использовать радиотераностические агенты на основе антагонистов (веществ, связывающихся с рецептором гастрин-высвобождающего пептида, но не активирующих его) GRPR. Подобные молекулы оказались более стабильными in vivo, продемонстрировали тенденцию к более быстрому выведению из физиологических тканей и обеспечили безопасное увеличение массы введенного пептида.

"При этом основное внимание было уделено разработке радиофармпрепаратов для ПЭТ-диагностики, тогда как исследование и создание препаратов на основе антагонистов GRPR для проведения однофотонной эмиссионной компьютерной томографии велось менее активно. До сих пор клинически протестированы были только четыре пептида, меченных изотопом технеция-99m. В данном исследовании наш коллектив представляет новый радиофармпрепарат для диагностики рака предстательной железы на основе антагониста GRPR. Он состоит из изотопа технеция-99m и пептида DB8", - сказал Чернов.

Клинические исследования

"Первая фаза клинических исследований показала хорошую переносимость и безопасность введения нового радиофармпрепарата при всех протестированных пептидных массах. Не было зафиксировано никаких жалоб со стороны пациентов, каких-либо нежелательных явлений, изменений показателей жизнедеятельности или аномальных результатов клинических лабораторных исследований. Частота выявления первичных очагов рака предстательной железы составила более 90%. Контрастность визуализации была высокой как для первичных, так и для метастатических очагов. Кроме того, были выявлены параметры, оптимальные для дальнейших клинических исследований из-за значительно меньшего накопления в поджелудочной железе и почках", - отметил Чернов.

В исследовании принимали участие сотрудники НОЦ "Онкотераностика" исследовательской школы химических и биомедицинских наук ТПУ, Уппсальского университета (Швеция), НИИ онкологии Томского национального исследовательского медицинского центра РАН, Сибирского государственного медицинского университета, Национального центра научных исследований "Демокрит" (Греция).

Исследование ведется при поддержке федеральной программы Минобрнауки РФ "Приоритет-2030" федерального проекта "Молодежь и дети". Результаты опубликованы в Pharmaceutics.