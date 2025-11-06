Сильнейшую за год магнитную бурю прогнозируют 7 ноября

Модель движения плазмы очень похожа на то, что предшествовало 11-12 мая 2024 года магнитной буре высшего уровня G5, отметили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН

Редакция сайта ТАСС

© Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Самая сильная в 2025 году и одна из самых сильных за последние несколько лет магнитная буря ожидается на Земле 7 ноября. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Читайте также

Опасны ли магнитные бури для человека

На Земле в пятницу, 7 ноября, предстоит пережить самую сильную геомагнитную бурю 2025 года, а также одну из самых сильных за последние несколько лет. В сообщении говорится, что "модель движения плазмы очень похожа на то, что предшествовало 11-12 мая прошлого года магнитной буре высшего уровня G5", когда к Земле пришло несколько выбросов, которые собрались по пути в единую структуру рекордных размеров, одновременно.

Степень возмущенности магнитного поля Земли (мощность) измеряется по шкале из пяти показателей, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо".

Прогноз без учета выброса плазмы, который произошел в ночь на 6 ноября, показывает бури уровня G3-G4, но при пересчете в течение дня "этот диапазон с большой вероятностью переместится в интервал G4-G5".