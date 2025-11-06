Разработан катализатор для повышения качества синтетической нефти

Эксперименты показали, что использование сульфата никеля повышает выход продукта на 6-11,55% в зависимости от температуры нагрева пласта, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ

КАЗАНЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Исследователи Казанского федерального университета (КФУ) доказали эффективность водорастворимого катализатора на основе никеля для повышения качества и увеличения объема синтетической нефти при гидротермальном воздействии. Разработка может быть интегрирована в существующие технологии добычи, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Мы добились не только прироста выхода, но и ощутимого "облегчения" синтетической нефти при реалистичных режимах гидротермальной обработки", - приводит пресс-служба слова научного сотрудника Института геологии и нефтегазовых технологий (ИГиНГТ) КФУ Амина Аль-Мунтасера.

Эксперименты показали, что использование сульфата никеля повышает выход синтетической нефти на 6-11,55% в зависимости от температуры нагрева пласта. "При 350 градусах не только происходит наибольший прирост синтетической нефти, но и значительно улучшаются ее качественные показатели", - отметил ученый.

Как пояснил инженер ИГиНГТ Шади Абдульрахман Саид, катализатор способствует преобразованию тяжелых компонентов в более легкие углеводороды. "Было установлено, что катализатор при нагреве породы до 350-400 градусов способствует гидрогенизации и деструкции тяжелых компонентов (смол, асфальтенов) до более легких алифатических и ароматических углеводородов. Увеличивается соотношение водорода к углероду и снижается содержание серы", - сказал он.

Исследование выполнено в рамках программы "Приоритет-2030". "Предложенный учеными КФУ подход может быть интегрирован в существующие паротепловые технологии разработки низкопроницаемых коллекторов и нефтематеринских пород. Это позволит обеспечить более высокое качество получаемой синтетической нефти, а также поможет снизить выбросы углеводородов в атмосферу. Повышение смачиваемости порового пространства упрощает доставку каталитического агента, что способствует эффективности добычи нефти", - отметили в пресс-службе.