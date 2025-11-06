Билингвизм повышает автоматизм и улучшает память при решении сложных задач

Такой эффект сильнее всего проявляется среди билингвов с хорошим уровнем владения языками

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Нейролингвисты из НИУ ВШЭ и специалисты из Европы обнаружили, что знание иностранного языка позволяет улучшить работу памяти и повысить автоматизм при решении сложных задач, причем такой эффект сильнее всего проявляется среди билингвов с хорошим уровнем владения языками. Результаты наблюдений ученых были представлены в статье в научном журнале Brain and Cognition.

"Проведенные нами наблюдения указывают на наличие связи между уровнем билингвизма и способностью добровольцев запоминать новую информацию, что было особенно характерно для ситуаций с высоким уровнем когнитивной нагрузки. Успехи билингвов при решении задач падали значительно меньше при повышении их сложности, чем у других добровольцев, что говорит в пользу того, что билингвизм улучшает когнитивную эффективность", - пишут исследователи.

К такому выводу пришла группа нейролингвистов под руководством научного сотрудника Центра исследований интеллекта и когнитивного благополучия НИУ ВШЭ (Москва) Федерико Галло при наблюдениях за 45 русскоязычных билингвами в возрасте от 18 до 34 лет, изучающих английский. Ученые предложили им сыграть в компьютерную игру, которая помогает тренировать рабочую память и интеллект, и проследили за тем, как на успехи добровольцев в этой игре влиял уровень владения иностранным языком.

В рамках этой игры на экран выводились согласные буквы, которые добровольцы должны были запомнить и впоследствии нажать на одну из двух кнопок в том случае, если на экран с некоторым интервалом выводились одни и те же символы. Этот интервал мог значительным образом меняться, что существенным образом усложняло задачу и требовало от участника удерживать в памяти длинные последовательности случайных букв.

Проведенные учеными наблюдения показали, что при решении более простых задач, при которых добровольцы должны были помнить предыдущие одну или две буквы, существенных различий в скорости и точности ответов не наблюдалось. При этом участники с более высоким уровнем владения английским языком демонстрировали меньший спад в точности и скорости при выполнении заданий высокой сложности, в рамках которых участники вспоминали, что было три шага назад.

При этом высокий уровень владения иностранным языком также позитивно влиял на соотношение скорости и точности ответов, что говорит о большей автоматизации процессов рабочей памяти у опытных билингвов. По мнению ученых, все это говорит о том, что изучение иностранных языков улучшает когнитивные способности, причем для достижения этого эффекта не обязательно жить в другой стране или учить язык в детстве или юности. Это делает билингвизм потенциально важным инструментом когнитивной тренировки на протяжении всей жизни, подытожили исследователи.